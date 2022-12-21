Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayıyo

Milli Savunma Bakanı Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar Yunanistan'ın saldırgan politikalarına sert tepki göstererek "Bu düşmanca tavır, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenledi.3 ülke arasındaki işbirliği artarak devam ediyor. Ermenistan'ın uzattığımız barış elini tutmasını bekliyoruz. Ermenistan anlaşmaya uyarsa istikrarın bir parçası olabilir.Yunanistan saldırgan politikalarına devam etmekte. Son olarak Yunanistan tarafından görev yapan uçaklarımıza radar kilidi atılmış ve tabi anında karşlığı verilmiştir. Bu düşmanca tavır, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir.