Kadınlara sopayla saldıran saldırgan yakalandı
Karaman'da sokakta kadınlara sopayla saldırarak yaralayan bir kişi yapılan incelemeler sonucu gözaltına alındı. 10 kadını yaralayan saldırganın daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirlendi.
Karaman'da, son 3 ay içinde özellikle akşam saatlerinde sokakta yalnız gördüğü kadınların başına odunla vurup yaralayan Adnan T. (33) yakalandı. Polis, şu ana kadar 10'a yakın kadının saldırıya uğradığını belirlerken, sayının daha fazla olabileceği üzerinde duruluyor.
Karaman merkez ve Ağılönü köyünde, son 3 ay içinde özellikle akşam saatlerinde başına sert cisimle vurulup, yaralanan kadın sayısının artması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.
YALNIZ KADINLARA SALDIRDI
Bu kapsamda araştırma yapan polis ve jandarma ekipleri, saldırıya uğrayan kadınların o sırada sokakta yalnız olduklarını ve başlarına odunla vurularak yaralandıklarını saptadı. Saldırıların gerçekleştiği bölgelerdeki 1500 dakikalık mobese ve güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. 2'si Ağılönü köyünde olmak üzere 10'a yakın kadına, aynı kişinin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ
Araştırmasını derinleştiren ekipler, saldırganın Ağılönü nüfusuna kayıtlı ve kent merkezinde oturan, bisküvi fabrikası işçisi Adnan T. olduğunu saptadı. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Adnan T., bugün gözaltına alındı.
Polis, şu ana kadar 10'a yakın kadının saldırıya uğradığını belirlerken, sayının daha fazla olabileceği üzerinde duruluyor. Adnan T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.