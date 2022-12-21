  • USD: 18,64 - 18,68
  • EURO: 19,80 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsviçre hükümetinden üçüncü cinsiyete ret kararı...

İsviçre hükümeti, vatandaşlarına resmi kayıtlarda cinsiyetlerini belirtmek için üçüncü bir cinsiyet ve cinsiyetsizlik seçeneği sunmayı reddetti.

İsviçre hükümetinden üçüncü cinsiyete ret kararı...
Ekleme: 21.12.2022 - 19:43 Güncelleme: 21.12.2022 - 20:00 / Editör: Ozge Selin
İsviçre hükümetinden üçüncü cinsiyete ret kararı...
İsviçre parlamentosundan gelen iki öneriye yanıt veren Federal Konsey, İsviçre toplumunda kadın/erkek cinsiyet modelinin hala güçlü şekilde kabul gördüğünü, üçüncü bir cinsiyet seçeneğini, bugünün koşullarında reddettiğini belirtti.

Konseyden yapılan açıklamada, nüfus kayıtlarına üçüncü bir cinsiyet seçeneğinin eklenmesi için "sosyal ön koşullar şu anda mevcut değil" değerlendirmesinde bulunuldu.

Üçüncü cinsiyet seçeneğinin, İsviçre anayasasında ve ülkedeki 26 kantonda geçerli olan yasalarda birçok değişiklik yapılmasını gerektireceği de vurgulandı.

Açıklamada, 2020'de yayımlanan ulusal etik raporuna atıfta bulunuldu; cinsiyet sistemiyle ilgili henüz değişiklik yapmanın vaktinin gelmediği yönündeki tespit hatırlatıldı.

Almanya'da ve Avusturya'da üçüncü cinsiyet seçeneği
Almanya hükümeti, resmi kayıtlarda üçüncü bir cinsiyet seçeneğini onaylarken vatandaşlarına "farklı" olarak kaydedilmeleri konusunda imkan sağlamıştı.

Avusturya'da Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2018'de aldığı kararda, cinsiyet olarak açıkça erkek ya da kadın olmayan kişilerin, doğum ve kimlik belgelerinde iki cinsiyetin dışında kendilerine uyumlu bir ifade kullanma hakları olduğuna hükmetmişti.

Mahkemenin kararında, mevcut yasa böyle bir esnekliğe müsaade ettiğinden, yasada herhangi bir değişikliğe gidilmesine gerek olmadığı ifade edilmişti.

Buna göre Avusturya'da, bireyler herhangi bir gerekçe göstermeden, üçüncü cinsiyet için doğum ve kimlik belgesi çıkartabildiği gibi bu kısmı boş bırakabiliyor.

Bunun için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmazken bireyler istedikleri takdirde herhangi bir belge ibraz etmeden, kimliklerinde daha önce yazılı olan kadın ya da erkek ifadelerini değiştirebiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
Alman basını Erdoğan'ın üretim hamlelerini yazdı: 'Türkiye dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri'
ABD Ukrayna’ya 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacak...
Gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken ifade! 'CHP'yi yönetmek devlet yönetmekten daha zor'
Devlet Bahçeli'nin bağışladığı Hacıbektaş'taki arsaya ne yapılacağı belli oldu!
İsviçre hükümetinden üçüncü cinsiyete ret kararı...
İmamoğlu’ndan Selahattin Demirtaş’a sevgi seli!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayıyo
Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! Her CHP'linin olduğu gibi benim de adayım Kılıçdaroğlu'dur
Putin'den tehdit gibi açıklamalar: Kıtalararası balistik füzenin kullanımı için tarih verdi
Türker Akıncı: Bu nasıl baba oğul ilişkisi?
Terörü öven sözlerin faturası belli oldu! RTÜK'ten Halk TV'ye ceza...
Rekabet Kurulu'ndan zincir marketler ile ilgili çok önemli karar! Kartel tespit edildi Son dakika haberine göre; Rekabet Kurulu, zincir marketler ile ilgil
Yılbaşında doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacak
NATO'dan Ukrayna’daki Türk İHA’larına övgü: İyi bir örnek
150 milyon varillik petrol müjdesi: Ankara'da üretilen tanklar Şırnak'a gönderilecek
MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'a darbe: Sözde tabur komutanı yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücreti yarın açıklayacağız.
21 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Yağış ve Fırtına Uyarısı!

21 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Yağış ve Fırtına Uyarısı!

WhatsApp o dert için yeni özellik getirdi!

WhatsApp o dert için yeni özellik getirdi!

Kayalıkların arasından öyle bir şey çıktı ki: Sıkıştığı yerden vahşi yaşam ekipleri kurtardı

Kayalıkların arasından öyle bir şey çıktı ki: Sıkıştığı yerden vahşi yaşam ekipleri kurtardı

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

Dünyanın en soğuk yeri belli oldu: Kimse gitmeye cesaret edemiyor dereceyi duyanların içi ürperiyor

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi