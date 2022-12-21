İstanbul’da toplu ulaşıma zam talebi ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı saat 15.00'da Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya Başkanlığında gerçekleşen Aralık ayı toplantısında İBB yönetimi toplu ulaşımda zam yapma talebinde bulundu.Ancak yapılan görüşmelerde, zam talebinin görüşülmesi için asgari ücret zammının açıklanmasının beklenmesine karar verildi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından UKOME'nin İBB Başkanı tarafından Olağanüstü toplantıya çağırılarak toplu ulaşım zammının görüşüleceği aktarıldı.Toplantıda ayrıca, Dudullu- Bostancı metro hattının 1 Ocak'ta açılması sonrası, metro hattını destekleyecek 13FY Batı Ataşehir/Finans Merkezi-Yedpa ile 10EK Esatpaşa-Kozyatağı metro otobüslerinin ihdas edilmesi konusu görüşüldü. Yapılan oylamada iki yeni otobüs hattı kabul edildi.