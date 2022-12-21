İstanbul'da elektronik sigara operasyonu: 10 gözaltı

Kaçakçılara alan bırakmayan ekipler 7 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, 16 bin 346 elektronik sigara, elektronik sigara aksamı ve likiti ele geçirilirken 10 şüpheli yakalandı.

Yurt genelinde kaçak ürünler geçit vermeyen ekipler başarılı operasyonlarına devam ediyor.İstanbul’da polis ekiplerince 7 ilçede eş zamanlı operasyonun düğmesine basıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet” suçları çerçevesinde, suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.Yürütülen soruşturma çerçevesinde dün Fatih, Tuzla, Esenler, Zeytinburnu, Beşiktaş, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde faaliyet gösteren 10 adres, depo ve işyerine operasyon gerçekleştirildi.