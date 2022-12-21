İmamoğlu’ndan Selahattin Demirtaş’a sevgi seli!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane oyunu tartışılmaya devam ederken tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'tan konu ile yorum geldi. Demirtaş, isimler üzerinden tartışmanın amaçtan sapmaya neden olduğunu iddia ederken; İmamoğlu'ndan bu sözlere yanıt gecikmedi.6'lı masanın gizli ortaklarından HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bu sözleri İmamoğlu'ndan övgüler aldı. Öte yandan İmamoğlu tutuklu bulunan Demirtaş'a ‘Geçmiş olsun' dileklerinde bulunmayı unutmadı. İşte CHP'li İmamoğlu şu skandal ifadeleri kullandı;