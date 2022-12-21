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Honaz Tünelleri'nde sona yaklaşıldı: Şehir içindeki yol 14 kilometre kısalacak

Ege ve Akdeniz'deki kentleri birbirine bağlayacak 2 bin 600 metre uzunluğundaki Honaz Tünelleri'nde, sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla açılışa sayılı günler kaldı.

Ekleme: 21.12.2022 - 16:31 Güncelleme: 21.12.2022 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Honaz Tünelleri'nde sona yaklaşıldı: Şehir içindeki yol 14 kilometre kısalacakPamukkale, Antalya ve Muğla gibi önde gelen turizm merkezleri arasındaki yolculuk süresini güvenli bir şekilde kısaltmak amacıyla başlatılan Denizli Çevre Yolu Projesi'nde sona yaklaşıldı.

İzmir, Aydın ve Pamukkale ile Uşak ve Ankara hattından gelip Antalya ve Muğla yönüne gidecek trafiğin Denizli şehir merkezine girmeden devamını sağlayacak projenin en zor aşaması olarak gösterilen Honaz Tünelleri'nde üst yapı çalışmaları sürüyor.

Cankurtaran ve Ovacık mahallelerinde yapımı devam eden 2 bin 600 metrelik 2x2 şeritli tünellerin açılmasıyla birlikte ulaşımın önemli ölçüde rahatlayacağı belirtiliyor.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Başmühendisliği Kontrol Mühendisi Mehmet Küçükbayrak, güzergaha ilk kazmanın 2011'de vurulduğunu, zorlu coğrafi şartlarda süren çalışmada son düzlüğe gelindiğini söyledi.

Yolda sıcak asfaltın tamamlandığını belirten Küçükbayrak, 'Yolun son imalatları olan oto korkuluk, bordür ve peyzaj çalışmalarıyla tünel içindeki aydınlatma çalışmaları gibi artık biraz daha makyaja ve sürücülerin güvenliğine yönelik imalatlarımızı tamamlıyoruz. En kısa sürede tamamlayıp trafiğe açacağız.' dedi.

Kontrol mühendisi Ferudun Özek de bölgedeki zemin yapısı ve coğrafi koşullar nedeniyle inşa sürecinin zorlu geçtiğini, tünellerin trafiğe açılması için 3 vardiya çalıştıklarını ifade etti.

Özek, 'Bu yol Denizli için büyük bir kazanç olacak. 28 kilometre olan şehir içindeki yolu 14 kilometre kısaltarak hem amortisman hem mazot giderlerinden hem zamandan kazanç sağlanacak.' diye konuştu.
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