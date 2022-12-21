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Hablemitoğlu davasında flaş gelişme! Dosya terör mahkemesine gönderilecek

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybedem Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastine yönelik hazırlanan iddianamenin terör suçlarına bakmakla görevli mahkemede görülmesi kararına savcılık tarafından yapılan itirazı reddedildi. Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dosya terör mahkemesine gönderilecek.

Ekleme: 21.12.2022 - 16:17 Güncelleme: 21.12.2022 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Hablemitoğlu davasında flaş gelişme! Dosya terör mahkemesine gönderilecek
Evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybedem Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastine yönelik hazırlanan iddianamenin terör suçlarına bakmakla görevli mahkemede görülmesi kararına savcılık tarafından yapılan itirazı reddedildi. Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dosya terör mahkemesine gönderilecek.
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