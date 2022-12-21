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Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! Her CHP'linin olduğu gibi benim de adayım Kılıçdaroğlu'dur

6'lı masadaki adaylık savaşları devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son olarak Saraçhane'de Meral Akşener tarafından adeta aday gibi gösterilen İmamoğlu, "Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır.” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! Her CHP'linin olduğu gibi benim de adayım Kılıçdaroğlu'dur
Ekleme: 21.12.2022 - 16:08 Güncelleme: 21.12.2022 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! Her CHP'linin olduğu gibi benim de adayım Kılıçdaroğlu'dur
6'lı masada cumhurbaşkanı adaylığı krizi devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın ardından Meral Akşener ile birlikte Saraçhane'de yapılan miting adeta adaylık şovuna dönüşmüştü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in İmamoğlu'nu aday gibi göstermesine tepki göstererek 'Kimse partimizin iç işlerine karışmasın.' ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK AÇIKLAMASI
Ekrem İmamoğlu bugün gazetecilere yaptığı açıklamada ise, 'Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır.' ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık geriliminde dün flaş bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu CHP Grup Toplantısı'na davet etti. İkili toplantı öncesi görüştü, salona birlikte girdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun adaylığının önünü net şekilde kapatırken, kendi adaylığını ilan edercesine ifadeler kullandı. İmamoğlu'nun fonladığı medyada yer alan Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın, İmamoğlu'nun bu toplantıda konuşturulmamasına imalı bir tweet ile tepki gösterdi.

SAKSI OLSUN DİYE Mİ ÇAĞIRDIN?'
 Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir paylaşım yapan Gazeteci Soner Yalçın, 'Kılıçdaroğlu, siyasi yasak getirmek istenen İmamoğlu'nu neden kürsüye davet etmedi? İstanbul'dan saksı olması için mi çağırdı?' dedi.

İMAMOĞLU'NUN KONUŞMA METNİ ELİNDE KALDI
 Gazeteci Nevşin Mengü, İmamoğlu'nun bir konuşma metni hazırladığını, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kürsüye davet etmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, mahkeme kararı sonrası adaylığı öne çıkan İmamoğlu'nu kürsüye davet etmedi, herhangi bir konuşma yaptırmadı.

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞININ ÖNÜNÜ KAPATTI
 Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilgili kararın yüksek yargıdan döneceğini, İmamoğlu'nun da görevine devam edeceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, 'Herkes Bay Kemal'i beklesin.' diyerek adaylık için sinyal verdi.
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