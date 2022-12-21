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Ejderha dövmeli hanımağa! Dehşet çiftliğinde yeni detaylar

Balıkesir'de kurdukları dehşet çiftliğinde esnafa işkence yaparak haraç toplayan çete ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin hanımağası olduğu belirtilen Rabia Dilruba C. polis baskınıyla yakalandı. Yakalanan hanımağa Rabia Dilruba C.'nin de çete lideri Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirtildi.

Ekleme: 21.12.2022 - 12:20 Güncelleme: 21.12.2022 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Ejderha dövmeli hanımağa! Dehşet çiftliğinde yeni detaylarBalıkesir'in Edremit ilçesinde kurdukları çiftlikte haracını ödemeyen esnafı ve genç kızları kaçırarak işkence yapıp tecavüz ettiği belirlenen çeteyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

18 yaşındaki G.A. isimli genç kıza polis muhbiri diyerek tecavüz edip parmaklarını kesti. Çetenin lideri 'Ejder Salih' lakaplı Mehmet Salih T. ile 7 adamı düzenlenen ilk operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı. Polis aranan 4 firari ismi yakalamak için çeteye yönelik operasyonlarına devam etti.

Ejderha dövmeli hanımağa! Dehşet çiftliğinde yeni detaylar

Son olarak çetenin hanımağası olduğu ileri sürülen Rabia Dilruba C., polisin düzenlediği baskın sonucu saklandığı evde yakalandı.

Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirlenen Rabia Dilruba C.'nin, G.A.'ya baltayla, firari şüpheli M.B.'nin hortumla işkence yaptığı, Mehmet Salih T.'nin ise fiziki şiddet uyguladığı tespit edildi. Rabia Dilruba C. ile birlikte yakalanan F.E. kaçmak için 4'üncü kattaki evin balkonundan atlayınca beli kırıldı.

Adliyeye sevk edilen Rabia Dilruba C. de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ejderha dövmeli hanımağa! Dehşet çiftliğinde yeni detaylar



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