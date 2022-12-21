Dışişleri'nden Afganistan açıklaması! Üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da yükseköğretimde de kız öğrencilere getirilen eğitim yasağı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Afganistan'da yükseköğretimde de kız öğrencilere getirilen eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz. Eğitim, tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkıdır. Afganistan'da halkın beklentileri uyarınca tüm kız çocuklarına eğitim hakkının istisnasız tanınması ülkenin refahı ve geleceği bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bahsekonu kararın gözden geçirilmesi ve gerekli adımların biran evvel atılması beklentimizi ifade ediyoruz. "