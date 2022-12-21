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Devlet Bahçeli'nin bağışladığı Hacıbektaş'taki arsaya ne yapılacağı belli oldu!

Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin federasyona hibe ettiği arsaya cemevi yapılacağını söyledi.

Devlet Bahçeli'nin bağışladığı Hacıbektaş'taki arsaya ne yapılacağı belli oldu!
Ekleme: 21.12.2022 - 20:02 Güncelleme: 21.12.2022 - 20:12 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli'nin bağışladığı Hacıbektaş'taki arsaya ne yapılacağı belli oldu!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin'i (solda) makamında kabul etti.

Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Şahin, AA muhabirine, Bahçeli'nin, federasyona hibe ettiği Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arsanın tapusunu bugün aldıklarını söyledi. Şahin, "Devlet Bey'in makamında aldık. Memurlar da oraya geldi, imzaladık." dedi.

Arsaya cemevi yapılacağını belirten Şahin, şunları söyledi:

"Kendisine, 'buraya ne yapalım' diye sorduğumda 'ne istiyorsanız onu yapın.' dedi. 'Biz orayı sizin isminize layık olacak şekilde bir cemevi yapalım.' dedim. Cemevi olsun, misafirhanesi olsun, yemekhanesi olsun şeklinde bir öneri getirdik. 'Benim ismimi koymayın, Horasan erenlerinden önemli bir zatımızın ismini koyarsanız memnun olurum.' dedi.
Cemevi yapacağız. Hacıbektaş'a da en güzel o yakışır yani. 'Genel Başkanımızın ismiyle yapalım' demiştik ama öyle uygun görmedi. Dedi ki 'ismimi siyaset konusu yapmasınlar.' Saygı duyduk."
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