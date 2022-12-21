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Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Eğlence vergisi oranı sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile film gösterimleri, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi yüzde sıfır olarak belirlendi.

Ekleme: 21.12.2022 - 09:47 Güncelleme: 21.12.2022 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Eğlence vergisi oranı sıfırlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yerli film gösterimlerinden, yabancı film gösterimlerinden, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

Karar, 2464 Belediye Gelirleri Kanunun 21'inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 96'ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince verildi. Karar, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle uygulanacak.
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