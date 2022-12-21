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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'yla ekonomik ilişkilerimizi adil bir şekilde geliştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi. "İkili ticaret hacmimizde yeni hedef belirledik en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaracağız" diyen Erdoğan, "Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'yla ekonomik ilişkilerimizi adil bir şekilde geliştireceğiz
Ekleme: 21.12.2022 - 16:54 Güncelleme: 21.12.2022 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'yla ekonomik ilişkilerimizi adil bir şekilde geliştireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Senegalle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz gelişme eğilimini sürdürüyor. 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 bir artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni bir hedef belirledik. Dedik ki en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım.

Her fırsatta vurguladığım üzere Türkiye olarak Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli bir şekilde geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Ticari ilişkilerimizi de kazan-kazan esasına göre yürüteceğiz.

Afrika'da 2002 yılında sadece 12 büyükelçiliğimiz varken bugün 44 büyükelçiliğimiz Afrika'da hamdolsun hizmet veriyor. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da şu an itibarıyla 38'e yükselmiş durumda.

Türk müteahhitlik firmaları, tüm dünyada olduğu gibi Senegal'de de başarılı hizmetlere imza atıyor. Şirketlerimiz yalnızca inşaat ve müteahhitlik değil, üretim alanlarında da Senegal ekonomisine katkıda bulunuyor. Enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayi, hazır beton üretimi ve altın işleme alanlarında faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede üstlenilen proje ve yatırımların tutarı 1,5 milyar dolara ulaşmış vaziyette.

Senegal'le kalkınma alanında da yakın iş birliği sergiliyoruz. TİKA'mız 2007 yılından bu yana Senegal'de birçok proje hayata geçirmiş, Senegalli kardeşlerimizin hayatlarına dokunmuştur.

Eğitim alanında Senegalli öğrencilere hem lisans hem lisansüstü eğitim seviyesinde burs vermeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.

TÜRKİYE'YE 'TAHIL' TEŞEKKÜRÜ
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

-Birlikte 10 yılı aşkın bir süredir dinamik ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

-Türk şirketleri birçok kişiyi istihdam ediyor.

-Tahıl anlaşmasındaki katkılarınızı takdir ediyoruz.

-G20'nin parçası olmamız için desteğinize teşekkür ederiz.

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