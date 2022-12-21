Çavuşoğlu, Senegal'in yeni büyükelçilik binasının açılışına katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal'in Ankara Büyükelçiliği yeni kançılarya binası açılış törenine katıldı.
Senegal'in Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışı yapıldı.
Bakan Çavuşoğlu, açılışa ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afrika Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten Senegal'in, Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldığını belirtti.
Çavuşoğlu, yeni binanın hayırlı olmasını diledi.