Can Ataklı CHP'lileri topa tuttu: 'İmamoğlu’nu istiyor' dedikleri halk bir şey bilmiyor
Altılı masada adaylık kavgası büyürken gazeteci Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. İmamoğlu'nu halkın istediği iddialarına tepki gösteren Ataklı 'Halk bir şey bilmiyor ki' dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında altılı masa etrafında adaylık krizi devam ederken muhalif gazeteci Can Ataklı'dan dikkat çeken bir yorum geldi.
'Bir şey bilmiyor ki halk'
Ataklı sosyal medya hesabından yaptığı yayında, altılı masanın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmasının zor olduğunu söyledi.