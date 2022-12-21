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Bursa'da korku dolu anlar: Alev alev yanan binadaki kadını kurtarmak için zamanla yarıştılar

Bursa'da 3 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan kadını kurtarmak için zamanla yarıştı. O anlar kameraya yansırken, mahsur kalan 38 yaşındaki kadın yangından zarar görmeden kurtarıldı.

Ekleme: 21.12.2022 - 09:33 Güncelleme: 21.12.2022 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da korku dolu anlar: Alev alev yanan binadaki kadını kurtarmak için zamanla yarıştılarYangın, henüz bilinmeyen bir sebeple merkez Osmangazi İlçesi, Yahşibey Mahallesi, 9. Alan sokak üzerinde 3 katlı kullanılmayan bir binada meydana geldi. Durumu gören mahalleli yangının kendi bulundukları binalara sıçramasından korkup sokağa dökülürken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etmeye başladı. Yangını gören bir vatandaş ise arkadaşı olan Pınar Ateş'in (38) içeride olduğunu söyledi.

İhbar üzerine kapıyı kıran ve merdivenle içeriye dalan itfaiye erleri, Ateş'in bir odada alevlerden kaçmaya çalıştığını gördü. Zamanla yarışan ekipler mahsur kalan kadını kurtarmayı başardı.

Yangın ile ilgili bilgi veren Murat Ç., 'Yangının olduğunu gördüm. Koşarak olay yerine geldim, içeride arkadaşım olduğunu söyledim. Çok şükür durumu iyi' ifadelerini kullandı. Öte yandan, polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Sağlık görevlilerine teslim edilen 38 yaşındaki kadının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bursa'da korku dolu anlar: Alev alev yanan binadaki kadını kurtarmak için zamanla yarıştılar

Bursa'da korku dolu anlar: Alev alev yanan binadaki kadını kurtarmak için zamanla yarıştılar



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