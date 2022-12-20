Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...Osman Gökçek, “Son günlerde yaşanan hadiseyi Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı yapılan bir siyasi darbe olarak görüyorum.” dediGökçek, “Mahkeme tarafından bir karar verildi ve verilen bu kararın neticesinde aslında İmamoğlu bir ceza aldı gibi görünse de aslında bu karar daha onaylanmadı. Kesinleşmeyen bir kararın üzerinden sanki cumhurbaşkanımızın geçmişte olduğu gibi bir şiir okumasından ötürü ceza almıştı cumhurbaşkanımız biliyorsunuz. Onlarda aynı bu şekilde toplum önünde bir mağduriyet oluşturup bunun üzerinden siyasi bir rant elde etme çabasına girdiler. Ama bunu yaparken Kılıçdaroğlu'na bir darbe yapıp onu indirmeyi ve İmamoğlu'nu onun yerine getirmeyi denediler. Peki baktığımız zaman İmamoğlu neden ceza aldı? YSK üyelerine hakaretten dolayı... İmamoğlu'nun hakaret meselesi yeni bir olay değil. Taksicinin de zamanında üzerine yürüdü, meclis üyelerine çok ağır şekilde küfür edilecek şekilde kelimeleri var. Valiye de ‘it' dedi. Bunlar dışında şimdi YSK üyelerine de hakaret etti ve bundan dolayı da ceza aldı. Ama bu ceza onaylanacak mı onaylanmayacak mı bunu zaman içerisinde göreceğiz. Ama İmamoğlu hala görevinde. Bugün İBB Başkanı olarak grup toplantısına davet edildi ve orada bir Ekrem İmamoğlu'nu yağlama programı yapıldı işin doğrusuysa... Çünkü İmamoğlu'ndan ciddi bir çekingenlik var CHP'de bundan dolayı İmamoğlu'nun gönlünü alma ve İmamoğlu'na çok ciddi bir iltifatlar dizisinin olduğu bir grup toplantısı oldu.” şeklinde konuştu.İMAMOĞLU'NDAN SARAÇHANE TİYATROSU“Bir karar çıkmamış, daha karar yokken niye Saraçhane'ye davet edilir. Ki bu Saraçhane'ye davet meselesinden Kılıçdaroğlu haberinin olmadığını, sosyal medyadan öğrendiğini söylüyor. Bir genel başkandan saklanan davet söz konusu...Zaten burada planlanmış olan ve zaten Kılıçdaroğlu'nun arkasından çevrilmek üzere bir organizasyon yapılmış bu tweet bunun kanıtıdır, belgesidir. Peki bu sadece İmamoğlu ile mi kısıtlı kaldı? Hayır, bakıyoruz Meral Akşener. Akşener ‘Ankara'dan yola çıktım. Saraçhane'de görüşürüz Ekrem İmamoğlu.' diyor. Hemen bir cevap geliyor. Şimdi daha öncesinde konuşulmayan bir hadisede, önceden haberi olmayan bir Akşener'in bunu yapabilmesi mümkün mü? Togg'un açılışına davet edilen Akşener'i düşünüyorum. ‘Benim iki hafta önceden planlanmış planlarım var.' diyip Togg'un açılışına gitmiyor ama Ekrem İmamoğlu'yla alakalı tweet attıktan hemen bir dakika sonra bende geliyorum diye mesaj atıyor. Daha öncesinde Akşener ile İmamoğlu zaten bu işi tezgahlamışlar. Burada bir tezgah söz konusu ve bu Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı yapılmış bir tezgah. Bakın bu CHP- İYİ Parti ve İmamoğlu arasındaki bir çatışmanın, mücadelenin aslında bir sonucu. Burada yargının verdiği karar ne olursa olsun, bunlar zaten böyle bir organizasyonla karar olumlu da çıksa olumsuz da çıksa İmamoğlu'nu parlatma çabasında olduklarını çok net olarak gösteriyorlar. Bu bunun ispatıdır.”İMAMOĞLU VE AKŞENER CEZAYA ÇOK SEVİNDİ!Öyle bir durum ki kesinleşmeyen bir cezaya İmamoğlu ve Akşener çocuklar gibi seviniyorlar. Dünyanın neresinde bir insan cezaevine gireceği veya görevinden alınacağı için kahkahalarla, sevinçlerle bu işi karşılar? Çünkü bu tiyatroyu önceden hazırladılar ve bu hazırladıkları tiyatroyu daorada oynadılar. Ben burada şunu merak ediyorum... Hadi Ekrem İmamoğlu iyi bir oyuncu ama ben Akşener'e şunu sormak istiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü oldu ve Akşener ile Pervin Buldan'ı aynı tweet içerisine koymuştu İmamoğlu hatırlarsanız. Fox Tv'de bir konuşması vardı Pervin Buldan'ın. Buldan, ‘Ben hamileyken eşimi öldürdüler. Eşimin öldürülme talimatını verdiği kişi olarak Meral Akşener'i düşünüyorum.' demişti ve kendisini bir anlamda faili meçhul cinayetlerin katili olarak gösteren Pervin Buldan'la aynı tweetin içerisine koyan Ekrem İmamoğlu'na bugün oğlu gibi sarılan bir Akşener ile karşı karşıyayız.KILIÇDAROĞLU: “GEL BİR SARIL BANA”Kemal Bey diyor ki ‘Gel bir sarıl bana'... CHP'de inanılmaz kötü bir durumun içerisinde. Bugün CHP grup toplantısını izlerken bir partinin kendini bu kadar küçülttüğünü ilk defa gördüm. Özgür Özel şöyle bir anons yaptı. ‘Bize İstanbul'u kazandıran, İstanbul'u hediye eden, iki kere İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu aramızda.' yani CHP yok, teşkilatlar yok, örgütler yok. CHP'de sandık başında bekleyen hiç bir görevlisi yok. Sadece İmamoğlu kazanmış gibi anlattı Özgür Özel. Zaten kendisi İmamoğlu'nun adamı...“EN BÜYÜK RAKİBİ İMAMOĞLU”Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bence en büyük baş belası ben size söyleyeyim. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli rakibi gibi gözükselerde bence şuan ki en büyük rakibi Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu, hiç bir yerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını ve onun sonuna kadar arkasında olacağını söylemiyor.BABACAN'DAN KAFTANCIOĞLU VE DEMİRTAŞ'A DESTEKCanan Hanım'a yapılanı reddediyorum dediği zaman ki gelen alkışla Demirtaş'ın ismi okunduğu zaman ki alkış arasında ciddi bir fark var. Bunun sebebi şu, HDP'lilerin çok ciddi olarak destek verdiği bir organizasyondu. Meral Akşener organize ediyor, HDP'liler desteklemeye geliyor. Burada bir birliktelik olduğu çok belli.SARAÇHANE'DE 16 MİLYON, 85 MİLYON ÇELİŞKİSİBirisi diyor ki 85 milyona birisi diyor ki 16 milyon... Kılıçdaroğlu bir genel başkan. Bir genel başkanı bu kadar ezmenin bir alemi var mı? Meral Akşener, ‘İstibdatın karşısında 85 milyon senin yanında.' diyor. Kılıçdaroğlu da kalkıyor '16 milyon senin yanında' diyor. Ekrem İmamoğlu'da ‘Millet, iradesine sahip çıkıyor' diyor ve Akşener'in tweetlerini koyarak söylüyor. Bunların hepsi Kılıçdaroğlu'na karşı yapılmış operasyonlar. Bunlara inanın.