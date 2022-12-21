Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Görüşmeye geçen Başkan Erdoğan ve Sall'in birlikte basın açıklaması yapması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Beştepe'de bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Sall'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karşıladı. Karşılamada tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar yer aldı.Başkan Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Sall iki ülkenin bayrakları önünde poz verdi. Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Başkan Erdoğan ve Sall'in birlikte basın açıklaması yapması bekleniyor.