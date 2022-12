Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu göndermesi: Evladına sahip çık, başka ebeveynler arıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, enflasyonun kısa süre içinde tepetaklak aşağı ineceğini söyledi. Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur zamları sonrası fırsatçıların aç gözlülüğüne fırsat verilmeyeceğini sözlerine ekledi. Erdoğan, Ekrem İmamoğlu için, 'Baba-oğul gibiyiz' diyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da seslendi, 'Oğluna sahip çık, başka ebeveynler arıyor.' dedi. Erdoğan, asgari ücret zammının yarın açıklanacağını da ifade etti.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:FIFA 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i tebrik ediyorum. Dost ve kardeş Katar'ı da organizasyon için kutluyorum. İnşallah milli takımımızın da bu kupayı bir gün ülkemize getireceğine inanıyorum.2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ülkemiz ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın sunumu ile başlayan görüşmeler 12 gün sürdü. Yaklaşık 4.4 trilyon lira gideri, 3.8 trilyon lira geliri olan bir bütçeyi ülkemize kazandırdık. Bütçede, emeği, katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Genel Kurul'da 12 gün süren görüşmeler sırasında birkaç tatsız görüntü dışında çalışmaları yürüten her bir milletvekilini teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bütçeyi de her yıl olduğu gibi milletin bütçesi olarak hazırladık. Vizyon, proje yoksulu muhalefet partileri bu görüşmelre sırasında da kifayetsizliklerini göstermişlerdir. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında ülkemizin önündeki fırsat ve tehditleri değerlendiren bir vizyonu muhalefette göremiyoruz.Çarpıtmaları, yalanları temcit pilavı gibi tekrarlayan bir zihniyetin hezeyanlarına tekrar şahit olduk. Bu tablo bile ülkenin derdi ile kimlerin dertlendiğini göstermeye yeterlidir. Ülkemizde her seviyede 351 bin derslik yaptık. 750 bin öğretmen atadık. Yükseköğretim yatak kapasitesini 850 bine çıkardık. Eğitimin kalitesini ilerleyen yıllarda daha da artıracaağız. Sağlıkta etkili ve kapsamlı bir reform ile her insanımızı kucaklayan bir yapı kurduk. Ülkemizi dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşturduk. Ülkemizin sağlık kalitesini daha da yukarı çekecek çalışmaları yapacağız. Önümüzdeki dönemde milletimizin hukuk sistemine olan güvenini daha da artırarak adaleti daha da yücelteceğiz.Emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı teknolojiler ile daha da hgüçlendirerek ülkemizi teröristlerden ve suç işleyen çetelerden arındırdık. Sosyal hizmetlerde yaşlısından engellisine, çocuğundan kadınına, gazisinden, şehit yakınına, garip gurebaya herkesin yanında olduk. Önümüzdeki günlerde de değişen şartlara göre, daha fazla vatandaşımızı sosyal güvenlik şemsiyemizin altına alacağız.Değerli kardeşlerim ulaştırmada bölünmüş yol uzuluğunu 29 bin KM'ye, tünel uzunluğumuzu 50 KM'den 665 KM'ye çıkardık. Ülkemizi ilk defa hızlı tren hatları ile tanıştırdık. Şehirlerimöizi raylı sistemler ile ördük. Bu altyapıyı ülkemizin kalkınması için daha da geliştirmeye devam edeceğiz.Enerjide kurulu gücümüzü 3 kat artırdık. Avrupa şu an doğal gazda felaketler yaşıyor. 81 ilde 685 yerde doğal gazı yaygınalaştırdık. Önümüzdeki günlerde Karadeniz Doğal Gazı ve Akkuyu NGS'yi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.Değerli kardeşlerim sanayide verdiğimiz destekler ve altyapı yatırımları ile OSB'lerdeki işletme sayısını 11 binden 56 bine çıkardık. Savunma sektörü başta olmak üzere pek çok alanda dünya çapında mücadele gücü kazandık.Şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 1 milyon konutu milletimizin hizmetine sunduk. Atık su arıtma ve katı atık düzenleme tesisleri ile çevreyi koruduk. İklim değişikliği ile mücadeleye başladık.Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın en büyük ekonomisi arasına girerek çok daha büyük başarıları milletimize sunmakta kararlıyız. Gençler Türkiye'yi küresel düzeyde güç ve ülke yapacağımıza yürekten inanıyorum.Bizim milletimize verdiğimiz söz de, verdiğimiz taahhüt de, gençlerimize aşılamaya çalıştığımız özgüven ve umut da budur. Birileri aralarındaki rekabeti, hırsı, bize saldırarak gizlemeye çalışıyor. Milletimiz herkesi hakkın ve hakkaniyetin terazisine çıkarıp, okkasına göre tartmayı bilir. Milletimize güvenimiz tamdır.Allah'tan başkasına boyun eğmedik, milletimizden başkasına ram olmadık, milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturundan çıkmadık, mazlum ve mağduların duasından daha etkili bir destek aramadık. Özgürlük mücadelesinden öte gaye taşımadık. Eser ve hizmet yarışından asla kopmadık. Yolumuzda kararlılıkla ilerledik.İnşallah 2023'te milletimizinm desteğini bir kez daha alarak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını büyük ölçüde tamamlayacağız. Öyle ise durmak yok, yola devam.Toplumların önüne ancak birkaç asırda bir gelecek bu fırsatı değerlendirmek için var gücümüz ile çalışacak, mücadele edeceğiz.1 aydır bütçe görüşmelerinden dolayı grup toplantımızı yapamadık. Birçok değerlendirmemiz gereken konu var. Maşallah yahu, çok özlemişsiniz. Özleyenleriniz çok olsun.Gayet verimli bir şekilde süren şehir ziyaretlerimizde gördüğümüz coşku ve katkı için sizlere teşekkür ediyorum. Küresel kriz nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıların yavaş yavaş dağılmaya başladığını görüyorum.Ekonomi programımız nedeniyle bizi eleştirenler bile, hakkımızı teslim etmeye başladı. Birçok değerlendirmemiz gereken konu var. Maşallah yahu, çok özlemişsiniz. Özleyenleriniz çok olsun.Gayet verimli bir şekilde süren şehir ziyaretlerimizde gördüğümüz coşku ve katkı için sizlere teşekkür ediyorum. Küresel kriz nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıların yavaş yavaş dağılmaya başladığını görüyorum.Ekonomi programımız nedeniyle bizi eleştirenler bile, hakkımızı teslim etmeye başladı.Yüksek enflasyonun ve hayat pahalılığının maaliyet artışı dışındaki fırsatçılığı ortadan kaldırmak için büyük çaba harcadık. İşçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların aç gözlülerin zamları ile kısa sürede yok olup gitmesine fırsat veremeyiz. Ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesi için enflasyonu hızla düşürebilmek dışında bir engel kalmamıştır. Enflasyonun tepetaklak aşağı ineceğine önümüzdeki aylarda hep birlikte şahit olacağız.Bilmek yetmez bilgimizi kullanmalıyız. İstemek yetmez, yapmalıyız. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek vebalinden hiçbirimiz kaçamayız. Milletimiz defalarca seyrettiği filmi, hiç yaşanmamış gibi yeniden karşımıza çıkaranlara en güzel karşılığı verecektir.6'lı masa denilen yıkık dökük yapıya bakınca milletimiz kime güvenebileceğini iyi bilir. Daha Bismillah demeden 6 kafadan farklı ses çıktığı, kavganın gürültünün, kumpasın ayyuka yükseldiği bir masaya milletimiz geleceğini teslim etmez.Cezayı bayram havası ile, çak yaparak kutlayanları mı ararsınız, sosyal medyadan cezayı öğrendiğini öğrenen genel başkanlar mı ararsınız, hakimlere hakaret gibi bireysel bir suçu ülkemizin geleceği için kullanan yabancılar mı ararsınız. Dün çıkmış biz baba oğul gibiyiz diyor. Bunları duyunca biz de içimizden Bay Kemal oğluna sahip çık, o kendisine başka ebeveynler arama peşinde demeden duramadık. Şaka bir yana, 6'lı masanın yanında yöresinde kendine yer açmak için dolananların da hangi oyunları çevirdikleri bizi ilgilendirmez. Biz işimize bakacağız.Asgari ücret için bugün bakanımız ile görüşeceğiz. İnşallah yoluna koyacağız ve büyük ihtimalle açıklayacağız.Geçtiğimiz günlerde Meclis'e bir anayasa değişikliği teklifini sunduk. Bunu sonuna kadar kovalayacağız.Merkez Bankası'nın yüzde 9 seviyesine indirdiği faiz oranı ile istiyoruz ki yatırım yapılsın. Yatırımcı yatırım yapsın. Faizler yüksek demesin. Buyuz yüzde 9. Yatırım yap. Türkiye şu an da yılsonu itibarıyla 4-5 gibi bir büyümeyle bu yılı kapatacak.İnsansız savaş uçağımız Kızılelma 5 saat havada kalarak ilk uçuşunu tamamladı. Baktım birileri şimdi bu projelere sahip çıkmaya başladı. AK Parti önünü kesmiş. Elinizi, dilinize dursun ya. Bizden öncekiler ön kesti. Biz artık takip eden değil, takip edilen bir ülkeyiz.