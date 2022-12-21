Başkan Erdoğan asgari ücret için tarih verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.' dedi.Başkan Erdoğan grup toplantısında enflasyon ve hayat pahalılığına değinerek 'Tüm dünya kriz dalgalarıyla boğuşurken, biz büyüme noktasındaki hedeflerimize Elhamdülillah ulaştık, ulaşıyoruz. Ekonomi programımızı eleştirenler bile hakkımızı teslim etmeye başladı.Yılbaşından itibaren işçi, memur, emekli maaşlarına yapılacak zamların fırsatçılar nedeniyle eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz.Enflasyonu hızla düşürmenin önünde engel kalmadı. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun tepe taklak aşağıya ineceğine hep beraber şahit olacağız.' dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık'ta üçüncü kez bir araya gelmişti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti.Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, 'Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız' dedi.