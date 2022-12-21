Aydın’da, biri hamile 2 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi’nden Yunan adalarına yasa dışı yollardan geçmek için denize açılan 45 düzensiz göçmenin içerisinde bulunduğu lastik bot, rüzgarın etkisiyle bir süre sonra sürüklenmeye başladı.2 kadın kaçak göçmen, yaşanan panik sırasında denize düştü.Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçti.İHA’nın haberine göre; bottaki kaçak göçmenler, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.Kaybolan 2 kadın için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Kadınlardan birinin cesedi deniz yüzeyinde, diğerininki ise kıyıya vurmuş halde bulundu.Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde boğularak öldükleri değerlendirilen kadın göçmenlerden kimliği belirlenen Liberya uyruklu 23 yaşındaki Açeng Maryam’ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.Kurtarılan diğer kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.