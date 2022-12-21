21 Aralık Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Yağış ve Fırtına Uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğu kesimleriyle, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Erzincan, Malatya, Tunceli, Kars, Ardahan ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerine ise sağanak yağış uyarısı yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülecek.Hava Sıcaklığı: Güney ile doğu kesimlerde hava sıcaklıkları düşüyor. Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyredecek.Rüzgar: Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına görülecek.21 Aralık Çarşamba İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren ise yağış görülecek. En düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 11 derece olacak.21 Aralık Çarşamba günü İzmir'de parçalı bulutlu bir hava görülecek. En düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık ise 13 derece olacak.21 Aralık Çarşamba günü Ankara'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren ise karla karışık yağmur görülecek. En düşük sıcaklık 0 derece, en yüksek sıcaklık 3 derece olacak.