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150 milyon varillik petrol müjdesi: Ankara'da üretilen tanklar Şırnak'a gönderilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini açıklamasının ardından bölgedeki petrol çıkarma çalışmalarına hız verildi. Petrolün çıkarılmasında kullanılacak çamur tankları Ankara'da bir fabrikada üretilerek Şırnak'a gönderilmek üzere hazırlandı.

150 milyon varillik petrol müjdesi: Ankara'da üretilen tanklar Şırnak'a gönderilecek
Ekleme: 21.12.2022 - 13:48 Güncelleme: 21.12.2022 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
150 milyon varillik petrol müjdesi: Ankara'da üretilen tanklar Şırnak'a gönderilecek
Gabar Dağı'nda keşfedilen petrolün çıkarılmasında kullanılacak çamur tankları Ankara'da bir fabrikada üretilerek Şırnak'a gönderilmek üzere hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini açıklamasının ardından bölgedeki petrol çıkarma çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) petrol sondaj süreçlerinde kullanacağı çamur tankları ARAT-ER Mühendislik firmasının Kahramankazan'daki fabrikasında üretiliyor.

150 milyon varillik petrol müjdesi: Ankara'da üretilen tanklar Şırnak'a gönderilecek

Fabrika Müdürü Sefa Peker, petrol kuyusuna erişim sağlanması için yapılan kazı esnasında toprağın kaymaması için yüksek maliyetli bentonit adı verilen bir sıvı kullanıldığı belirterek, "Buradaki tanklar, çamurun içine karışan atık halde bulunan bentoniti geri dönüştürerek tekrar kuyuda kullanılmasını sağlıyor." ifadesini kullandı. Projelerde optimizasyon, iyileştirme ve 4 aylık imalat prosesleri sonrasında test aşamasına gelindiğini aktaran Peker, süreç sonunda çamur tanklarının tırlara yüklenmeye hazır olduğunu söyledi.

Proje sorumlusu Yasin Demirçiler de çamur tankı sisteminin sondaj kulelerindeki makinanın soğuması, yağlanması ve aynı zamanda kuyuda göçmenin engellenmesi için kullanılacağına işaret ederek, "Bu sistem, aynı zamanda kuyuya basılan çamurun geri çekilip içindeki çakıl gibi harici maddelerden arındıktan sonra tekrar sistemde kullanılması amacıyla üretildi." diye konuştu.

Sondaj çalışmalarında kullanılacak 1 takım sistemin 8 tanktan oluştuğunu aktaran Demirçiler, her tankın bir tırla sevk edildiğini bildirdi. TPAO tarafından kullanacak çamur tanklarının yarın Gabar Dağı'na sevk edilmesi öngörülüyor.

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