Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaya göre; Van'ın Tuşba ilçesi 3.9 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.OLUMSUZ İHBARDA BULUNULMADIYerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen saat 19.44 sıralarında gerçekleşti. Sarsıntı Ağrı ve Iğdır illerinde de hissedildi. Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadı.