  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,79 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye Tayfun ile bir üst lige çıktı! Dünya gündeminden düşmüyor Başkan Erdoğan kritik hedefi açıkladı .

Türk Savunma Sanayii, açık ve örtülü ambargoların ardından silahlı insansız hava araçlarında dünya çapında elde ettiği başarı grafiğini, füze sistemlerinde de yakalamaya başladı. Özellikle Tayfun balistik füzesi dünyanın oldukça ilgisini çekiyor. Başkan Erdoğan hedefin 1000 kilometreyi yakalamak olduğuna dikkat çekerken, uzmanlar MİDLAS ve Tayfun ile Türkiye'nin bir üst lige çıktığını söylüyor.

Türkiye Tayfun ile bir üst lige çıktı! Dünya gündeminden düşmüyor Başkan Erdoğan kritik hedefi açıkladı .
Ekleme: 20.12.2022 - 11:53 Güncelleme: 20.12.2022 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Tayfun ile bir üst lige çıktı! Dünya gündeminden düşmüyor Başkan Erdoğan kritik hedefi açıkladı .
Türkiye; Tayfun'un bin kilometre menzile sahip olacak yeni versiyonu ile 1000-3000 bin kilometre menzil aralığındaki orta menzilli balistik füze üreten ülkeler liginde yer alacak. Başkan Recep Erdoğan'ın 'Tayfun füzesinin menzili 560 kilometre olarak açıklandı. Geçen hafta görüştüm. Dediler ki 1000 kilometreyi yakalayacağız' sözleri, Türkiye'nin balistik füze üretiminde yeni bir lige çıktığını ortaya koydu.

HEDEF 1000-3000 BİN KİLOMETRE

Türkiye; ABD'nin öncülüğünde kurulmuş olan Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi'nin ihracat için 300 kilometre menzil sınırlaması getirmesi ve teknolojik nedenlerle bugüne kadar 280 kilometre menzilin üzerinde füze üretmedi. Türkiye'nin hedefi, 1000-3000 bin kilometre menzil aralığındaki orta menzilli balistik füze üretimini yakalamak.

ÖNEMLİ TEKNOLOJİ BİRİKİMİ

Roketsan, füze motoru üretiminde Kale Grubu ile de işbirliği yaparak önemli bir teknoloji birikimine sahip oldu. Türkiye, 280 kilometre menzili olan Bora'nın ardından Tayfun ile 300 kilometre menzil eşiğini geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN: TAYFUN YUNANİSTAN'I ÜRKÜTÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'TAYFUN füzesi Yunan'ı ürkütüyor 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabi, sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak bir şeyler yapması lazım' dedi..

TAYFUN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Tayfun Balistik Füzesi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 280+ kilometre menzili ile Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi. Taktik Balistik Füze (Tactic Ballistic Missile) (TBM) 300 km'den az menzile sahip BF sistemidir. Kısa Menzilli Balistik Füze (Short-Range Ballistic Missile) (SRBM) 300 ile 1000 km menzil aralığında olan BF sistemidir..

.
CHP adeta kadınların kabusu oldu! İşte CHP'deki taciz tecavüz skandalları
İslam'ı, Hz. Muhammed'i ve hafızlık öğrencilerini hedef alan Uğur Kutay ve Fatih Ergin'e Diyanet'ten suç duyurusu
103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı
Ankara dahil 5. etap kura çekimi takvimi belli oldu!
Bakan Akar'dan sınır ötesi operasyon mesajı: Kimseden izin almayız
Türkiye Tayfun ile bir üst lige çıktı! Dünya gündeminden düşmüyor Başkan Erdoğan kritik hedefi açıkladı .
İmamoğlu'dan 'Saraçhane' itirafı: Kılıçdaroğlu 'sosyal medyadan öğrendim' demişti
ABB, suya indirim bahanesiyle yardımları kesti: 15 bin personel alımına tepki yağdı
Maltepe Belediyesi'nden CHP'li vekillere ayakkabı hediyesi
CHP'li Eren Erdem'den İmamoğlu'na salvo: Masanın düzenini bozarsan sonuçlarına katlanırsın
Saadet zinciri vurgunu! 50 bin kişiyi soydular: Önce kazandırıp sonra dolandırdılar
Yunanistan F-16'larımızı engellemeye çalıştı! Kahraman pilotlarımız böyle karşılık verdi...
Rüzgar tersine dönünce Google mu devreye sokuldu? İmamoğlu'ndan yeni mağduriyet tiyatrosu: 'İnternetçi' Taylan bu işin neresinde?
ABD'de Bayraktar Kızılelma şaşkınlığı: 10 ay içinde uçtu
CHP’li belediyede taciz iddiası: Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na işine bak tepkisi
Asgari ücrette karar günü
13 ilde şafak vakti FETÖ operasyonu: 30 şüpheli aranıyor
Bakan Nebati: BES'te fon büyüklüğümüz yaklaşık 420 milyar liraya ulaştı
İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı! 'Çarşamba'yı bekleyin'
20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi