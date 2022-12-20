Türkiye Tayfun ile bir üst lige çıktı! Dünya gündeminden düşmüyor Başkan Erdoğan kritik hedefi açıkladı .
Türk Savunma Sanayii, açık ve örtülü ambargoların ardından silahlı insansız hava araçlarında dünya çapında elde ettiği başarı grafiğini, füze sistemlerinde de yakalamaya başladı. Özellikle Tayfun balistik füzesi dünyanın oldukça ilgisini çekiyor. Başkan Erdoğan hedefin 1000 kilometreyi yakalamak olduğuna dikkat çekerken, uzmanlar MİDLAS ve Tayfun ile Türkiye'nin bir üst lige çıktığını söylüyor.
Türkiye; Tayfun'un bin kilometre menzile sahip olacak yeni versiyonu ile 1000-3000 bin kilometre menzil aralığındaki orta menzilli balistik füze üreten ülkeler liginde yer alacak. Başkan Recep Erdoğan'ın 'Tayfun füzesinin menzili 560 kilometre olarak açıklandı. Geçen hafta görüştüm. Dediler ki 1000 kilometreyi yakalayacağız' sözleri, Türkiye'nin balistik füze üretiminde yeni bir lige çıktığını ortaya koydu.
HEDEF 1000-3000 BİN KİLOMETRE
Türkiye; ABD'nin öncülüğünde kurulmuş olan Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi'nin ihracat için 300 kilometre menzil sınırlaması getirmesi ve teknolojik nedenlerle bugüne kadar 280 kilometre menzilin üzerinde füze üretmedi. Türkiye'nin hedefi, 1000-3000 bin kilometre menzil aralığındaki orta menzilli balistik füze üretimini yakalamak.
ÖNEMLİ TEKNOLOJİ BİRİKİMİ
Roketsan, füze motoru üretiminde Kale Grubu ile de işbirliği yaparak önemli bir teknoloji birikimine sahip oldu. Türkiye, 280 kilometre menzili olan Bora'nın ardından Tayfun ile 300 kilometre menzil eşiğini geçti.
BAŞKAN ERDOĞAN: TAYFUN YUNANİSTAN'I ÜRKÜTÜYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'TAYFUN füzesi Yunan'ı ürkütüyor 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabi, sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak bir şeyler yapması lazım' dedi..
TAYFUN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Tayfun Balistik Füzesi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 280+ kilometre menzili ile Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi. Taktik Balistik Füze (Tactic Ballistic Missile) (TBM) 300 km'den az menzile sahip BF sistemidir. Kısa Menzilli Balistik Füze (Short-Range Ballistic Missile) (SRBM) 300 ile 1000 km menzil aralığında olan BF sistemidir..
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