Türkiye Tayfun ile bir üst lige çıktı! Dünya gündeminden düşmüyor Başkan Erdoğan kritik hedefi açıkladı .

Türkiye; Tayfun'un bin kilometre menzile sahip olacak yeni versiyonu ile 1000-3000 bin kilometre menzil aralığındaki orta menzilli balistik füze üreten ülkeler liginde yer alacak. Başkan Recep Erdoğan'ın 'Tayfun füzesinin menzili 560 kilometre olarak açıklandı. Geçen hafta görüştüm. Dediler ki 1000 kilometreyi yakalayacağız' sözleri, Türkiye'nin balistik füze üretiminde yeni bir lige çıktığını ortaya koydu.Türkiye; ABD'nin öncülüğünde kurulmuş olan Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi'nin ihracat için 300 kilometre menzil sınırlaması getirmesi ve teknolojik nedenlerle bugüne kadar 280 kilometre menzilin üzerinde füze üretmedi. Türkiye'nin hedefi, 1000-3000 bin kilometre menzil aralığındaki orta menzilli balistik füze üretimini yakalamak.Roketsan, füze motoru üretiminde Kale Grubu ile de işbirliği yaparak önemli bir teknoloji birikimine sahip oldu. Türkiye, 280 kilometre menzili olan Bora'nın ardından Tayfun ile 300 kilometre menzil eşiğini geçti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'TAYFUN füzesi Yunan'ı ürkütüyor 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabi, sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak bir şeyler yapması lazım' dedi..Tayfun Balistik Füzesi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 280+ kilometre menzili ile Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi. Taktik Balistik Füze (Tactic Ballistic Missile) (TBM) 300 km'den az menzile sahip BF sistemidir. Kısa Menzilli Balistik Füze (Short-Range Ballistic Missile) (SRBM) 300 ile 1000 km menzil aralığında olan BF sistemidir..