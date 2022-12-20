Sokak hayvanlarına adeta savaş açtılar, hayvanseverleri tehdit ettiler! 'Ellerinizi, ayaklarınızı kırarız'

İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı olan Merkez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin sahipleri; Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı faaliyetler yürüten gönüllü hayvanseverlere ve sokak hayvanlarına adeta savaş açtı.İş yerinin sahipleri Fadı Kfelati (33) ve Shadı Kfelati (28) isimli iki kardeş, iddialara göre; sokak hayvanları için bırakılan kuru mamaları ve mama kaplarını atmaya başladı.Özellikle sokak kedileri için söz konusu iş yerinin yanındaki kullanılmayan yurt girişine düzenli bir şekilde pislik olmayacak şekilde kaplarla bırakılan kuru mamaları ve kapları atan iki kardeş, iddialara göre kendilerine 'Mamaları siz mi atıyorsunuz?' diye soran hayvanseverlere 'Evet biz atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz' dedi.İki kardeş, iddialara göre bu duruma karşı çıkan hayvanseverleri 'Ellerinizi ve ayaklarınızı kırarız' diyerek tehdit etti. Hayvanseverler olay yerine polis çağırdı. Polisler, iki kardeşe sokak hayvanları için bırakılan kuru mamaların kendi iş yerlerinin önüne konulmadığını ve bu duruma karışamayacaklarını söyledi ve hayvanseverlere 'Mama bırakabilirsiniz' dedi.Bazı polislerin adlarını kullanarak güç devşirmeye çalışan iki kardeş, polisler gittikten sonra gönüllü hayvanseverlere 'Bizim gizli ortağımız bir polis. Polis bize bir şey yapamaz. Boşu boşuna polise şikayet etmeyin' dedi. İki kardeş iddiaya göre kendilerini bakanlığa şikayet edeceklerini söyleyen hayvanseverlere 'Biz bakanlık tanımayız' dedi. Hayvanseverler kaplar içerisinde kuru mamaların konulduğu noktaya kuru mama dışında yemek artığı konulmaması ve kirlilik olmaması için 'Yemek artığı koymayın, pislik oluyor. Çok isteyen kuru mama koyabilir' yazısı da astı. Bu defa belediye yetkilileri devreye girdi. Söz konusu iş yerinin yakınına ve çevresine; görülebilecek şekilde hayvanseverlerle birlikte uyarı metinleri asıldı.Kapalı olan ve kullanılmayan yurdun bekçilerinin ve yetkililerinin 'Biz sokak hayvanlarına mama konulmasına izin veriyoruz' demelerine rağmen olayın ardından kuru mamalar ve kapları atılmaya devam edildi. Hayvansever grupların iddialarına göre; kedi mamalarını ve kapları atmaya devam eden iki kardeşin 'Hayvanlara mama verilmesine izin vermeyeceğiz. Buradan sokak hayvanlarını temizleyeceğiz' diyerek tehditlerine devam ettikleri iddia edildi. Bazı hayvansever grupların temsilcileri; yıllardır aynı alanda beslenen ve yaşayan bazı sokak kedilerinin yaşanan bu olayın ardından kaybolduklarını öne sürdü. Hayvanseverler yaşanan olayların ardından iki kardeşi savcılığa şikayet etti.