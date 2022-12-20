Şırnak'ta 13 adet kalaşnikof ele geçirildi

Terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden sürüyor.Hain terör örgütü PKK'yı bitirmeye kararlı kahraman Türk askeri, başarılı operasyonlarıyla terör mensupların göz açtırmıyor.Her geçen gün yeni bir operasyona imza atan Mehmetçik bir başarılı operasyon daha gerçekleştirdi.Şırnak Cudi’de başlatılan ‘Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’ operasyonu çerçevesinde bir depoda 13 kalaşnikofun ele geçirildi."13 adet kalaşnikofun ele geçirildi"DHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz" operasyonu çerçevesinde Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde terör örgütü mensuplarına ait bir mağarada 13 adet kalaşnikofun ele geçirildiğini açıkladı.