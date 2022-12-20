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Silivri'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Yılbaşı öncesi imalathaneye çevrilen bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi.

Ekleme: 20.12.2022 - 14:04 Güncelleme: 20.12.2022 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Silivri'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Sahte içkiden ölen vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor.

Yılbaşı yaklaşırken denetimleri sıklaştıran ekipler, İstanbul'un Silivri ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Baskın sırasında evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Sahte içki üreticilerinin, kiralık olduğu öğrenilen eve kaçak bir oda da inşa ettikleri de belirlendi.

Kaçak imalathane bulundu

Sahte içki üretiminde kullanılan denatüre (kimyasal) alkolün, evin damıtma alanı olarak kullanılan odasına, bahçeye yanaştırılan tankerlerden boru sistemiyle taşındığı, dev kazana aktarılan alkolün 100 santigrat derecede buharlaştırarak damıtıldığı, karıştırıcı yardımıyla son haline getirilerek şişelendiği tespit edildi.

Şişeler gerçeğinin aynısı

Şişeleme aşamasında kullanılan yerli ve yabancı sahte bandroller de jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Şişelerde kullanılan etiket ve bandrollerin, gerçeğe çok yakın olduğu dikkat çekti.

10 adrese eş zamanlı operasyon

Öte yandan jandarma ekipleri, İstanbul genelinde 10 farklı adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Litrelerce sahte alkol ele geçirildi

DHA'nın haberine göre, üretim yeri ve depo olarak kullanılan toplam 10 noktada, 2 bin 500 şişe sahte viski, 2 bin şişe sahte rakı, bin 500 şişe sahte votka, 5 bin litre etil alkol ile birlikte 50 bin adet ‘TAPDK' logolu etiket ele geçirildi.
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