Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden Siper, Hisar ve Sungur için seri üretim kararı

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.



Diğer yandan Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine karar verildi.



Savunma Sanayii İcra Komitesinde ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Kızılelma'da gelinen son durum ile İHA'lara yeni kabiliyetler kazandırılması konusu değerlendirildi.



AYRINTILAR GELİYOR...

