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Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! Yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek!

Savunma Sanayi İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı. İlk test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Kızılelma'da gelinen son durum ile İHA’lara yeni kabiliyetler kazandırılması konusu değerlendirildi.

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! Yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek!
Ekleme: 20.12.2022 - 18:43 Güncelleme: 20.12.2022 - 18:57 / Editör: Ozge Selin
Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! Yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

25 farklı projeye ilişkin karar
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular görüşüldü. 25 farklı projeye ilişkin kararlar alındı.

Hava savunmasının güçlendirilmesi için; SİPER, HİSAR ve SUNGUR sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verildi. TAYFUN, ATMACA, TRLG-230, KARAOK, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin yanı sıra AKYA torpidosu ve çeşitli platformlar için muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.

Ayrıca MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8. Gemilerin (i sınıfı fırkateynler) tedariki bugünkü SSİK Toplantısında krarlaştırıldı.

İlk test uçuşunu havada 5 saat kalmak suretiyle başarıyla gerçekleştiren insansız jet savaş uçağı KIZILELMA’da gelinen son durum değerlendirildi, İHA’lara yeni kabiliyetler kazandırılması hususları görüşüldü.

F-16'ların modernizasyonlarına yenileri eklenecek
F-16’ların modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemleri, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, ekipman ve teçhizatlar, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik çeşitli projeler de karara bağlandı.

Toplantıda savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin Türkiye'de geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu vurgulandı.

Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de büyük bir atılım gerçekleştirilecek, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığın devam edeceği belirtildi.
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