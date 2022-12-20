Sancaktepe’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Kaza saat 13.30 sıralarında Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi üzerinde meydana geldi. Sancaktepe istikametinde ilerleyen Uğur Berk Akdağ yönetimindeki 34 DP 9638 plakalı otomobil ile Ataşehir istikametinde seyreden Mustafa Kaderli yönetimindeki 34 JGK 52 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kazada Mustafa Kaderli araçta sıkışırken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı.