Sancaktepe’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, 13.45 sıralarında Sancaltepe Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Sancaktepe istikametinde gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille Ataşehir istikametine gitmekte olan otomobil kafa kafaya çarpıştı.Çarpışma sonrasında otomobiller savrulurken plakalı otomobilin sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis caddedeki trafiği keserken itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza sebebiyle duran trafik araçların kaldırılması sonrasında açılırken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.