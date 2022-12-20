Rüzgar tersine dönünce Google mu devreye sokuldu? İmamoğlu'ndan yeni mağduriyet tiyatrosu: 'İnternetçi' Taylan bu işin neresinde?
Saraçhane tiyatrosundan umduğunu bulamayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de Google üzerinden mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosuna girişti. Kılıçdaroğlu'nun kendisini apar topar Ankara'ya grup toplantısına çağırması sonrası kolları sıvayan İmamoğlu ve ekibinin Google ile işbirliği sonucu arama motoruna "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresini eklettiği iddia edildi. Bu bağlamda tüm gözler Google ile etkin bağlantıları olan ve bir dönem Google'da yöneticilik yapan İBB Meclis Üyesi İYİ Partili Taylan Yıldız'a çevrildi. Yıldız'ın, Akşener'in talimatıyla İmamoğlu'nun önünü açmak için Google aracılığıyla çekilen bu operasyona ön ayak olduğu iddialar arasında.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener el ele vererek merkez üssü Saraçhane
olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahneledi.
'Adaylık elden gidiyor' telaşına kapılan Kılıçdaroğlu ise apar topar Almanya'dan İstanbul'a geldi. İlk işi de Ekrem İmamoğlu'na '16 milyona hizmet et' mesajını vermek oldu. Meral
Akşener ise, daha önce sarıldığı İmamoğlu ile el ele vererek '85 milyon arkanda' dedi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'den aldığı rüzgarla alt metinlerinde 'Kararlıyım, cesurum, gencim, yolum uzun...' mesajlarının yattığı bir açıklama yaptı ve genel
başkanını hiçe saydı.
Saraçhane'de sergilenen tiyatro sonrası CHP Genel Merkezi'nden de cevap gecikmedi.
'TÜRKİYE'NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU ADAY KILIÇDAROĞLU'
İmamoğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajı veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 'Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum'
açıklamasını yaptı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da 'Senaryolar adayımızı belirleyemez' diyerek Akşener-İmamoğlu tiyatrosuna set çekti diyerek Akşener İmamoğlu tiyatrosuna set çekti.
İMAMOĞLU VE AKŞENER'E GÖNDERME NİTELİĞİNDE SÖZLER
Bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi. Salıcı, 'Hiç kimse CHP ve 6'lı Masa'yı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın' ifadelerini kullanarak İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane tiyatrosuna gönderme yaptı.
KILIÇDAROĞLU AYAĞINA ÇAĞIRDI: GEL BAKALIM EKREM
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek bir adım geldi. Kılıçdaroğlu, Akşener ile ele ele tutuşup adaylık yolunda kendisine rakip olmaya yeltenen
Ekrem İmamoğlu'nu grup toplantısına davet etti.
CHP lideri, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yeri geldiğinde 'aday değiliz' diyebileceklerini de sözlerine ekledi.
GOOGLE İLE İŞBİRLİĞİ İDDİASI
Rüzgarın tersine döndüğünün farkına varan Ekrem İmamoğlu cephesinin Google ile işbirliği yaparak yeni bir mağduriyet tiyatrosuna giriştiği iddia edildi. Google arama motoruna Ekrem İmamoğlu'nun ismi yazıldığı vakit 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ibaresinin yer alması tüm dikkatleri üzerine topladı. Kılıçdaroğlu'nun kendisini apar topar Ankara'ya grup toplantısına çağırması sonrası kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu ve ekibi, tutmayan Saraçhane tiyatrosu sonrası bu olay üzerinden
kendilerine alan açmak istedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'I SEVİYESİZCE HEDEF ALDI
Google'daki 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ibaresini siyasi malzeme olarak kullanıp söz konusu olaya göstermelik bir tepki veren Ekrem İmamoğlu, Başkan Erdoğan'ı seviyesiz bir şekilde hedef aldı. Erdoğan'ın 2019'daki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki kullandığı 'I speech kürsü' ifadesini gönderme yapan İmamoğlu, paylaşımına Google Türkiye'yi, de işaretledi.
PARMAK SALLAYAN KILIÇDAROĞLU GÖRSELİ
Öte yandan İmamoğlu ile işbirliği yaptığı iddia edilen Google'ın ise arama motorundaki birinci sırada yer alan habere parmak sallayan Kemal Kılıçdaroğlu görseli koyması dikkat çekti.
GÖZLER İYİ PARTİLİ TAYLAN YILDIZ DA! GOOGLE İLE OLAN BAĞLANTISI...
Bu olaylar ışığında bir isim ise tüm dikkatleri üzerine topladı. O isim ise İBB Meclis Üyesi İYİ Partili Taylan Yıldız...
Taylan Yıldız'ın Google ile olan bağlantısı herkesin malumu... Yıldız, Google'da çalışırken 2017'deki referandumda 'hayır' kampasına katılmak için izin alıp Türkiye'ye geldi ve o dönem Meral Akşener ile birlikte çalıştı. İlerleyen süreçte İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı olarak siyasete atıldı.
İNTERNETÇİ ARKADAŞ BU İŞİN NERESİNDE? AKŞENER'DEN TALİMAT MI ALDI?
Bu bağlamda Google ile etkin bağları olan ve bir dönem Google'de yöneticilik yapan Taylan Yıldız'ın arama motoruna 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ibaresinin eklenmesinde ne kadar rolü olduğu ise merak konusu oldu.
Bilindiği üzere İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor. Taylan Yıldız'ın da Akşener'in talimatıyla İmamoğlu'nun önünü açmak için Google'ın çektiği bu operasyona ön ayak olduğu iddialar arasında.