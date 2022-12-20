Rüzgar tersine dönünce Google mu devreye sokuldu? İmamoğlu'ndan yeni mağduriyet tiyatrosu: 'İnternetçi' Taylan bu işin neresinde?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener el ele vererek merkez üssü Saraçhaneolan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahneledi.'Adaylık elden gidiyor' telaşına kapılan Kılıçdaroğlu ise apar topar Almanya'dan İstanbul'a geldi. İlk işi de Ekrem İmamoğlu'na '16 milyona hizmet et' mesajını vermek oldu. MeralAkşener ise, daha önce sarıldığı İmamoğlu ile el ele vererek '85 milyon arkanda' dedi.CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'den aldığı rüzgarla alt metinlerinde 'Kararlıyım, cesurum, gencim, yolum uzun...' mesajlarının yattığı bir açıklama yaptı ve genelbaşkanını hiçe saydı.Saraçhane'de sergilenen tiyatro sonrası CHP Genel Merkezi'nden de cevap gecikmedi.İmamoğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajı veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 'Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum'açıklamasını yaptı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da 'Senaryolar adayımızı belirleyemez' diyerek Akşener-İmamoğlu tiyatrosuna set çekti diyerek Akşener İmamoğlu tiyatrosuna set çekti.Bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi. Salıcı, 'Hiç kimse CHP ve 6'lı Masa'yı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın' ifadelerini kullanarak İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane tiyatrosuna gönderme yaptı.Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek bir adım geldi. Kılıçdaroğlu, Akşener ile ele ele tutuşup adaylık yolunda kendisine rakip olmaya yeltenenEkrem İmamoğlu'nu grup toplantısına davet etti.CHP lideri, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yeri geldiğinde 'aday değiliz' diyebileceklerini de sözlerine ekledi.Rüzgarın tersine döndüğünün farkına varan Ekrem İmamoğlu cephesinin Google ile işbirliği yaparak yeni bir mağduriyet tiyatrosuna giriştiği iddia edildi. Google arama motoruna Ekrem İmamoğlu'nun ismi yazıldığı vakit 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ibaresinin yer alması tüm dikkatleri üzerine topladı. Kılıçdaroğlu'nun kendisini apar topar Ankara'ya grup toplantısına çağırması sonrası kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu ve ekibi, tutmayan Saraçhane tiyatrosu sonrası bu olay üzerindenkendilerine alan açmak istedi.Google'daki 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ibaresini siyasi malzeme olarak kullanıp söz konusu olaya göstermelik bir tepki veren Ekrem İmamoğlu, Başkan Erdoğan'ı seviyesiz bir şekilde hedef aldı. Erdoğan'ın 2019'daki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki kullandığı 'I speech kürsü' ifadesini gönderme yapan İmamoğlu, paylaşımına Google Türkiye'yi, de işaretledi.Öte yandan İmamoğlu ile işbirliği yaptığı iddia edilen Google'ın ise arama motorundaki birinci sırada yer alan habere parmak sallayan Kemal Kılıçdaroğlu görseli koyması dikkat çekti.Bu olaylar ışığında bir isim ise tüm dikkatleri üzerine topladı. O isim ise İBB Meclis Üyesi İYİ Partili Taylan Yıldız...Taylan Yıldız'ın Google ile olan bağlantısı herkesin malumu... Yıldız, Google'da çalışırken 2017'deki referandumda 'hayır' kampasına katılmak için izin alıp Türkiye'ye geldi ve o dönem Meral Akşener ile birlikte çalıştı. İlerleyen süreçte İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı olarak siyasete atıldı.Bu bağlamda Google ile etkin bağları olan ve bir dönem Google'de yöneticilik yapan Taylan Yıldız'ın arama motoruna 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ibaresinin eklenmesinde ne kadar rolü olduğu ise merak konusu oldu.Bilindiği üzere İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor. Taylan Yıldız'ın da Akşener'in talimatıyla İmamoğlu'nun önünü açmak için Google'ın çektiği bu operasyona ön ayak olduğu iddialar arasında.