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Rus oligarkların sır perdesi aralanamıyor! Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte savaş kadar devlete yakınlıklarıyla bir servet edinmiş Rus oligarklar da dünyanın ilgisini çekmeye başladı. Öte yandan Rus oligarkların gizemli ölümüne bir yenisi eklendi. Emlak kralı Dmitry Zelenov'un Fransa'da bir anda yere yığılarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rus oligarkların sır perdesi aralanamıyor! Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi
Ekleme: 20.12.2022 - 14:30 Güncelleme: 20.12.2022 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
Rus oligarkların sır perdesi aralanamıyor! Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi
24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, halen devam ediyor. Son günlerde Rusya'ya yönelik gelen suikast haberlerinin ise ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz aylarda pek çok Rus oligarkın gizemli ölümlerine bir yenisi eklendi. Emlak kralı olan Dmitry Zelenov'un 9 Aralık tarihinde Fransız Rivierası'ndaki Antibes kasabasında öldüğü ifade edildi.

İngiliz, Rus ve bazı Fransız kaynaklara göre 50 yaşındaki Rus oligark, birkaç arkadaşıyla yemeğe çıkmıştı. Kendni iyi hissetmeyen Zelenov, merdivenleri çıkarken düştü ve beyin travması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Rus oligark hayatını kaybetti. Dış basında dolaşan haberlere göre ise Zelenov, birkaç hafta önce kalp sorunları nedeniyle ameliyat olmuş.

İşte hayatını kaybeden Rus oligarklar:

RAVİL MAGANOV

Dünyanın ve Rusya'nın önde gelen petrol şirketlerinden biri olan Lukoil'in başkanı Ravil Maganov, Moskova'da bir hastanenin camından düşerek hayatını kaybetti.

Rus oligarkların sır perdesi aralanamıyor! Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi

LEONID SHULMAN

Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un üst düzey yöneticisi olan Shulman, 30 Ocak'ta bir köyde bulunan kulübede ölü olarak bulundu. Shulman'ın yanı başında bir intihar notu da vardı.

Rus oligarkların sır perdesi aralanamıyor! Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi

ALEXANDER TYULAKOV

Gazprom'un bir diğer üst düzey yöneticisi ise Alexander Tyulakov'du. Tyulakov Shulman'la aynı köyde, olaydan bir ay sonra garajında ölü bulundu. Tyulakov'un ölümü de intihar olarak geçti.

Rus oligarkların sır perdesi aralanamıyor! Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi

MİKHAİL WATFORD

Ukrayna doğumlu oligark Mikhail Watford, petrol ve gaz endüstrisi aracılığı ile milyarder olmuştu. Watford, İngiltere'deki evinde ölü bulundu. İngilere halen Watford'un ölümünün şüpheli olduğunu ifade ediyor.

Rus oligarkların sır perdesi aralanamıyor! Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi

VLADİASLAV AVAYEV

Rusya'nın en büyük bankalarından biri olan Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı ailesyile birlikte Moskova'daki dairesinde ölü bılundu. Polis, oligarkın elinde bir tabanca buldu. Olayın cinayet ve intihar vakası olarak kayıtlara geçti.

Rus oligarkların sır perdesi aralanamıyor! Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi

SERGEİ PROTOSENYA

Avayev'in ölümünden hemen birgün sonra doğal gaz şirketi Novatek'in eski başkan yardımcısı Sergei Protosenya, İspanya'da bir villada tavandan asılmış bir biçimde bulundu. Aynı zamanda aynı villada karısı ve kızı bıçaklanarak öldürüldü.

Rus oligarkların sır perdesi aralanamıyor! Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi

ALEXANDER SUBBOTİN

Lukoil'in eski üst düzey yöneticisi Subbotin, Moskova yakınlarında bulunan bir evin bodrum katında ölü bulundu.

Rus oligarkların sır perdesi aralanamıyor! Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi

YURİ VORONOV

Gazprom ile iş birliği içindeki lojistik şirketlerinin başında bulunun Yuri Voronov, temmuz ayında evinde bulunan yüzme havuzunda ölü bulundu. Voronov'un cansız bedeninin yanında bir tabanca da tespit edildi.

Rus oligarkların sır perdesi aralanamıyor! Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi




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