Rus oligarkların sır perdesi aralanamıyor! Gizemli ölümlere bir yenisi eklendi

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, halen devam ediyor. Son günlerde Rusya'ya yönelik gelen suikast haberlerinin ise ardı arkası kesilmiyor.Geçtiğimiz aylarda pek çok Rus oligarkın gizemli ölümlerine bir yenisi eklendi. Emlak kralı olan Dmitry Zelenov'un 9 Aralık tarihinde Fransız Rivierası'ndaki Antibes kasabasında öldüğü ifade edildi.İngiliz, Rus ve bazı Fransız kaynaklara göre 50 yaşındaki Rus oligark, birkaç arkadaşıyla yemeğe çıkmıştı. Kendni iyi hissetmeyen Zelenov, merdivenleri çıkarken düştü ve beyin travması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Rus oligark hayatını kaybetti. Dış basında dolaşan haberlere göre ise Zelenov, birkaç hafta önce kalp sorunları nedeniyle ameliyat olmuş.İşte hayatını kaybeden Rus oligarklar:Dünyanın ve Rusya'nın önde gelen petrol şirketlerinden biri olan Lukoil'in başkanı Ravil Maganov, Moskova'da bir hastanenin camından düşerek hayatını kaybetti.Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un üst düzey yöneticisi olan Shulman, 30 Ocak'ta bir köyde bulunan kulübede ölü olarak bulundu. Shulman'ın yanı başında bir intihar notu da vardı.Gazprom'un bir diğer üst düzey yöneticisi ise Alexander Tyulakov'du. Tyulakov Shulman'la aynı köyde, olaydan bir ay sonra garajında ölü bulundu. Tyulakov'un ölümü de intihar olarak geçti.Ukrayna doğumlu oligark Mikhail Watford, petrol ve gaz endüstrisi aracılığı ile milyarder olmuştu. Watford, İngiltere'deki evinde ölü bulundu. İngilere halen Watford'un ölümünün şüpheli olduğunu ifade ediyor.Rusya'nın en büyük bankalarından biri olan Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı ailesyile birlikte Moskova'daki dairesinde ölü bılundu. Polis, oligarkın elinde bir tabanca buldu. Olayın cinayet ve intihar vakası olarak kayıtlara geçti.Avayev'in ölümünden hemen birgün sonra doğal gaz şirketi Novatek'in eski başkan yardımcısı Sergei Protosenya, İspanya'da bir villada tavandan asılmış bir biçimde bulundu. Aynı zamanda aynı villada karısı ve kızı bıçaklanarak öldürüldü.Lukoil'in eski üst düzey yöneticisi Subbotin, Moskova yakınlarında bulunan bir evin bodrum katında ölü bulundu.Gazprom ile iş birliği içindeki lojistik şirketlerinin başında bulunun Yuri Voronov, temmuz ayında evinde bulunan yüzme havuzunda ölü bulundu. Voronov'un cansız bedeninin yanında bir tabanca da tespit edildi.