Malatya'da otobüs ile ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Halk otobüsü ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Malatya'da sabah saatlerinde Fırat Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde Mehmet A. yönetimindeki 44 ACD 717 plakalı halk otobüsü ile Ferhat B.'nin kullandığı 44 BG 876 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.Kazada sürücüler ile araçlardaki Emre B., Osman G., İbrahim Y., İlker M., Aysel Ö. ve Abuzer Y. yaralandı.Yaralılar hastaneye kaldırıldıYaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Bir kişinin durumu ağırYaralılardan Emre B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.