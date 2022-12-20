Malatya'da feci kaza: Kaldırımda yürüyen iki arkadaş hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.N.S. yönetimindeki 44 ABL 349 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kız yurdu önünde kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner'e çarptı.Çarpmanın etkisiyle araç, iki arkadaşı yola savurdu. Kazada, Kız Öğrenci Yurdu binasının beton bahçe duvarının bir kısmı yıkılırken, demir korkuluklar ise yerinden çıktı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karadağ ve Taşkıner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Malatya Adil Tıp Kurumu morguna konuldu.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.