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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: 6'lı masa isterse elbette aday olurum! İmamoğlu'nun çağrısını sosyal medyadan öğrendim

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için flaş bir açıklama yaptı. 'Kararı verecek olan 6'lı masadır' diyen Kılıçdaroğlu, " 6'lı masa adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. Altı liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: 6'lı masa isterse elbette aday olurum! İmamoğlu'nun çağrısını sosyal medyadan öğrendim
Ekleme: 19.12.2022 - 13:03 Güncelleme: 20.12.2022 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: 6'lı masa isterse elbette aday olurum! İmamoğlu'nun çağrısını sosyal medyadan öğrendim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şunları kaydetti;

(Akşener ve İmamoğlu görüntüsü) İmamoğlu çağrı yaptı Meral hanım katıldı. Saygı duymamız lazım. 6 lider de benzer tepkiler gösterdi.

İMAMOĞLU'NUN ÇAĞRISINI SOSYAL MEDYADA ÖĞRENDİM
Kılıçdaroğlu, İmampoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini açıkladı.

6'LI MASA NE ZAMAN ADAYINI BELİRLEYECEK?
Hükümet programı belirlemeden, belirleme şansımız yok. güçlendirilmiş parlementer sisteme ilişkin çalışmamızda yapıyoruz bu ay sonunda büyük ölçüde tamamlanır.

Kararlılık ile yol haritası çiziyoruz. Söylem birliği ve kararlılık sergileyerek oya gibi işleyerek çalışıyoruz. Aceleye gerek yok, zamanımız var zaten Doğal olanı şudur: 6'lımasadan birinin belirlenmesi.

ADAY OLMAK İSTİYOR MUSUNUZ?

Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz
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