Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: 6'lı masa isterse elbette aday olurum! İmamoğlu'nun çağrısını sosyal medyadan öğrendim

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için flaş bir açıklama yaptı. 'Kararı verecek olan 6'lı masadır' diyen Kılıçdaroğlu, " 6'lı masa adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. Altı liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şunları kaydetti;(Akşener ve İmamoğlu görüntüsü) İmamoğlu çağrı yaptı Meral hanım katıldı. Saygı duymamız lazım. 6 lider de benzer tepkiler gösterdi.Kılıçdaroğlu, İmampoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini açıkladı.Hükümet programı belirlemeden, belirleme şansımız yok. güçlendirilmiş parlementer sisteme ilişkin çalışmamızda yapıyoruz bu ay sonunda büyük ölçüde tamamlanır.Kararlılık ile yol haritası çiziyoruz. Söylem birliği ve kararlılık sergileyerek oya gibi işleyerek çalışıyoruz. Aceleye gerek yok, zamanımız var zaten Doğal olanı şudur: 6'lımasadan birinin belirlenmesi.Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz