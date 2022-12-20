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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ile ilişkimiz baba-oğul gibidir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile arasındaki yakınlığı “baba-oğul” olarak adlandırırken akıllara İmamoğlu’nun dava gününde Almanya’da bulunması geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ile ilişkimiz baba-oğul gibidir.
Ekleme: 20.12.2022 - 14:54 Güncelleme: 20.12.2022 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ile ilişkimiz baba-oğul gibidir.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunurken Ekrem İmamoğlu'nun davasında çıkan karardan sonra Saraçhane'deki toplantıya değindi.

Kılıçdaroğlu açıklamalarında şöyle konuştu;

'Belediye başkanımız İmamoğlu buradadır. Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların, yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi sizlere ifade edeceğim. Böylece bütün vatandaşlarımız da duysun.

Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur.

Çekin arabanızı bu kantar sizi çekmez. Erdoğan'a da insani olarak bir çağrım var. İhtirasına teslim olma. Süren doluyor, 4-5 ay sonre göreceksin.

Çok işimiz var. Bu saçmalıkalra ayıracak vaktimiz yok. Adalet bugün olmasa yarın tecelli edecek. Herkes bay Kemal'i beklesin.”

Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasının ardından dava günü Almanya'da bulunması ve İBB Genel Başkanı İmamoğlu'yu parti genel başkanı olarak yalnız bırakması gözlerden kaçmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ile ilişkimiz baba-oğul gibidir.

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Kemal Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ile ilişkimiz baba-oğul gibidir.
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