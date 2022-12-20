  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,79 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (yıllık yüzde 83,66, aylık yüzde 2,28 arttı.

Ekleme: 20.12.2022 - 10:24 Güncelleme: 20.12.2022 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) endeksini paylaştı.

Yurt dışı üretici fiyatları aylık yüzde 2,28, yıllık yüzde 83,66 arttı
2022 yılı Kasım ayında YD-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 103,17 artış gerçekleşti.

İmalat yıllık yüzde 83,64 yükseldi
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 85,06, imalatta yüzde 83,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 89,37, dayanıklı tüketim malında yüzde 81,42, dayanıksız tüketim malında yüzde 77,77, enerjide yüzde 126, sermaye malında yüzde 78,79 artış olarak gerçekleşti.

İmalat aylık yüzde 2,30 arttı
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,20, imalatta yüzde 2,30 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,26 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,37 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,37 artış, enerjide yüzde 8,58 azalış, sermaye malında yüzde 3,47 artış olarak gerçekleşti.
CHP adeta kadınların kabusu oldu! İşte CHP'deki taciz tecavüz skandalları
İslam'ı, Hz. Muhammed'i ve hafızlık öğrencilerini hedef alan Uğur Kutay ve Fatih Ergin'e Diyanet'ten suç duyurusu
103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı
Ankara dahil 5. etap kura çekimi takvimi belli oldu!
Bakan Akar'dan sınır ötesi operasyon mesajı: Kimseden izin almayız
Türkiye Tayfun ile bir üst lige çıktı! Dünya gündeminden düşmüyor Başkan Erdoğan kritik hedefi açıkladı .
İmamoğlu'dan 'Saraçhane' itirafı: Kılıçdaroğlu 'sosyal medyadan öğrendim' demişti
ABB, suya indirim bahanesiyle yardımları kesti: 15 bin personel alımına tepki yağdı
Maltepe Belediyesi'nden CHP'li vekillere ayakkabı hediyesi
CHP'li Eren Erdem'den İmamoğlu'na salvo: Masanın düzenini bozarsan sonuçlarına katlanırsın
Saadet zinciri vurgunu! 50 bin kişiyi soydular: Önce kazandırıp sonra dolandırdılar
Yunanistan F-16'larımızı engellemeye çalıştı! Kahraman pilotlarımız böyle karşılık verdi...
Rüzgar tersine dönünce Google mu devreye sokuldu? İmamoğlu'ndan yeni mağduriyet tiyatrosu: 'İnternetçi' Taylan bu işin neresinde?
ABD'de Bayraktar Kızılelma şaşkınlığı: 10 ay içinde uçtu
CHP’li belediyede taciz iddiası: Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na işine bak tepkisi
Asgari ücrette karar günü
13 ilde şafak vakti FETÖ operasyonu: 30 şüpheli aranıyor
Bakan Nebati: BES'te fon büyüklüğümüz yaklaşık 420 milyar liraya ulaştı
İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı! 'Çarşamba'yı bekleyin'
20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılabilecek

İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de aslan kafatası bulundu: 7,5 milyon yıllık

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi