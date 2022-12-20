İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeni bisiklet yolu projesi 'pes' dedirtti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ekim 2020'de Mavişehir'de özellikle kış aylarında deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlara son vermek amacıyla Kıyı Rehabilitasyon Projesi başlattı. Toplam 32 milyon 500 bin liraya mal olan çalışma sırasında yüzbinlerce liraya imal edilen mevcut bisiklet yolu iş makinaları ile yerle bir edildi.Büyükşehir Belediyesi 1 yılı aşkın bir sürede tamamlanan proje kapsamında kırıp döktüğü bisiklet yolunu yeniden inşa etti. Büyükşehir'in bisiklet sporu ile ilgilenen vatandaşların örgütlendiği dernek ve platformların görüşüne başvurmadan inşa ettiği bisiklet yolu bisikletçilerin tepkisine neden oldu.Kısa adı BUGEP olan Bisiklet Ulaşımını Geliştirme Platformu üyeleri sosyal medya hesapları üzerinden yeni inşa edilen yolla adeta dalga geçti. '90 derecelik dönüşleri ancak hayatında hiç bisiklete binmemiş insanlar tasarlayabilir diyen bisikletçiler 'Viraj nedir? 2 teker ile viraj nasıl dönülür? Bu konularda bilgi sahibi olmayanlar şehir plancısı olmasın lütfen' diyerek yolun standartlara uygun hale getirilmesini istedi.Nejat Özyeğin: 'Bu yaptıkları işle belediyenin propaganda kanalında arsızca sırıtarak övünüyorlar hem de burada söylediğimiz şeyler bu kurumun yöneticileri ve profesyonel maaşı ile elektrikli makam bisikletine binen bisikletle ulaştırma sorumluları için sinek vızıltısı'Murat Tamer: 'Sırf yapmış olmak için, formalite icabı ortaya koyulmuş çakma bir hizmet. Öyle de böyle de o parayı zaten harcıyorsunuz. Kullanılabilirliği makul olacak şekilde üretseniz şu hizmeti, herkesin beğenisini kazansa kıyamet mi kopar? Neyse iki teker sevdalıları için kullanışlı olmasa da yürüyüş yapanlar koşanlar kullanırsa boşa gitmemiş olur'Ahmet Aydos: 'İzmir Büyükşehir Belediyesi hesabında da çok güzel bir şey yapmış gibi ballandıra ballandıra anlatmışlar bir de. Hiç utanma da yok bunlarda'Gökhan Çubuk: 'Bence süper olmuş. Yapanın ellerine sağlık. Boş alana bir tane de ambulans koysunlar…'Mustafa Çamlılar: 'Beyin yok beyin. Alayı arıza'Mahmut Yıldırım: 'Bu yolda 10 km hızla keyif turlaması yaparsınız. Çünkü 30-40 km hızlara çıkamazsınız. Akşam olunca da yolu çok uzun sürede bitirdiğinizden güzel bir kalça ağrısı ile günü kapatırsınız. En azından köşelerde 2 metrelik kısımları yuvarlak yapsalardı daha iyi olurdu. Bunu planlayan arkadaş mezun olduğu gibi proje çizmeye başlamış sanırım. İnsan empati olsun diye 2 dakika bisiklete biner o alanda'Murteza Karadağ: 'Tasarlayan cetvelle çizmiş, yapan da ona uymuş' ifadelerini kullandılar.