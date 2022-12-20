  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,79 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na işine bak tepkisi

Kılıçdaroğlu’nun "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" sözlerine İyi Parti kurmayları, “Kazanacak aday istiyoruz" diyerek CHP Lideri'nin adaylığına bir kez daha karşı çıktı.

İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na işine bak tepkisi
Ekleme: 20.12.2022 - 09:33 Güncelleme: 20.12.2022 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na işine bak tepkisi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararının ardından muhalefette kazan kaynamaya devam ediyor.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, İmamoğlu'nun adaylığı için elinden geleni yaparken Kılıçdaroğlu da kendi adaylığı için bastırıyor.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in 'Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz' sözlerine verdiği 'Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır.' yanıtı 'İttifak çatırdıyor' yorumlarına neden oldu.

İyi Parti'den yanıt geldi

 Bu konuşmanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İyi Parti cephesinden yanıt gecikmedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine 'Kazanacak aday istiyoruz' tepkisi veren İyi Partili kurmaylar şu ifadeleri kullandı:

'Akşener ilk kez İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı ile ilgili böyle bir açıklama yapmadı. Benzer söylemleri daha önce de kullandı. Kazanacak bir aday vurgusunu yapmak da bir partinin içişlerine karışmak değildir. 2023'te kim Cumhurbaşkanlığı'nı kazanacaksa, bu İmamoğlu, Yavaş ya da bir başkası, isim önemli değil, muhalefet bu ismi ortak aday olarak göstermeli demektir.'
Saadet zinciri vurgunu! 50 bin kişiyi soydular: Önce kazandırıp sonra dolandırdılar
Yunanistan F-16'larımızı engellemeye çalıştı! Kahraman pilotlarımız böyle karşılık verdi...
Rüzgar tersine dönünce Google mu devreye sokuldu? İmamoğlu'ndan yeni mağduriyet tiyatrosu: 'İnternetçi' Taylan bu işin neresinde?
ABD'de Bayraktar Kızılelma şaşkınlığı: 10 ay içinde uçtu
CHP’li belediyede taciz iddiası: Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na işine bak tepkisi
Asgari ücrette karar günü
13 ilde şafak vakti FETÖ operasyonu: 30 şüpheli aranıyor
Bakan Nebati: BES'te fon büyüklüğümüz yaklaşık 420 milyar liraya ulaştı
İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı! 'Çarşamba'yı bekleyin'
ABD’de Kongre Baskını soruşturmasında yeni gelişme...
Hisarcıklıoğlu’ndan TOGG açıklaması... 'Avrupa'da test onaylarımız geçiyor'
Bakan Nebati açıkladı! 'KGF paketiyle yaklaşık 250 milyar liralık kredi hacmi sunulacak'
Bakan Yanık'tan 6 yaşındaki çocuğa istismar açıklaması...
AB doğal gazda tavan fiyatı belirledi!
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! 'Çok yakında' diyerek duyurdu!
HDP'li Garo Paylan'dan polise tehdit! 'Altı ay sonra hesap vereceksin'
Alevi de biziz Sünni de biziz: Devlet Bahçeli arsasını Horasan Erenleri Federasyonu’na hibe etti
Yargıtay Başsavcılığından HDP'nin hazine hesaplarına bloke talebi...
Netanyahu'nun kuracağı hükumete tepkiler büyüyor! İsrailliler ülkeyi terk edecek...
20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Benzin ve motorine çifte indirim

Benzin ve motorine çifte indirim

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar