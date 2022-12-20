İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na işine bak tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararının ardından muhalefette kazan kaynamaya devam ediyor.İyi Parti Lideri Meral Akşener, İmamoğlu'nun adaylığı için elinden geleni yaparken Kılıçdaroğlu da kendi adaylığı için bastırıyor.Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in 'Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz' sözlerine verdiği 'Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır.' yanıtı 'İttifak çatırdıyor' yorumlarına neden oldu.Bu konuşmanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İyi Parti cephesinden yanıt gecikmedi.Kılıçdaroğlu'nun sözlerine 'Kazanacak aday istiyoruz' tepkisi veren İyi Partili kurmaylar şu ifadeleri kullandı:'Akşener ilk kez İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı ile ilgili böyle bir açıklama yapmadı. Benzer söylemleri daha önce de kullandı. Kazanacak bir aday vurgusunu yapmak da bir partinin içişlerine karışmak değildir. 2023'te kim Cumhurbaşkanlığı'nı kazanacaksa, bu İmamoğlu, Yavaş ya da bir başkası, isim önemli değil, muhalefet bu ismi ortak aday olarak göstermeli demektir.'