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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıta yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 20.12.2022 - 14:14 Güncelleme: 20.12.2022 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
İstanbul'da '10 numara yağ' olarak tabir edilen kaçak akaryakıta yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, madeni ve bitkisel atık yağların illegal yollarla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile diğer bağlı kurumlardan izin alınmadan solvent, tiner gibi kimyasal maddelerle karıştırılarak imal edilen ve '10 numara yağ' olarak tabir edilen kaçak akaryakıtla ilgili çalışma başlattı.

Söz konusu çalışmalar sonucu, Esenler, Arnavutköy, Eyüpsultan, Başakşehir, Sultangazi, Çekmeköy ve Tuzla'da belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Bu adreslerdeki aramada, satışa hazır halde 156 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların buradaki işlemleri sürüyor.


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