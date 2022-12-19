İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı! 'Çarşamba'yı bekleyin'

Mahkeme tarafından verilen Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı kararının ardından İYİ Parti ve CHP arasında gerginlik büyüdü. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki gerilim de yükseldi.AKŞENER HAREKETE GEÇTİKılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamalarla her iki isme de mesaj niteliğinde ifadeler kullandı. Öte yandan Meral Akşener'in bu açıklamaların ardından harekete geçtiği öğrenildi.BELEDİYE BAŞKANLARI İHTİMAL OLMAKTAN ÇIKTI MI?CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, bir canlı yayın programında bomba bir iddiayı gündeme getirdi. 'İki Belediye Başkanı da artık ihtimal olmaktan çıktı. Eğer Altılı Masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nda uzlaşmazsa, Meral Akşener'in kendini gündeme getireceğini düşünüyorum.' diyen İsmail Saymaz çarşamba gününe dikkat çekti.AKŞENER'DEN ÇARŞAMBA GÜNÜ TALİMATISaymaz, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına kendi partisinden herhangi bir cevap gelmemesi için talimat verdiğini söyledi. Saymaz, Akşener'in partililerden Çarşamba gününü beklemesini istediğini belirtti.Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu'nu yarınki grup toplantısına davet etti.