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Beyaz Gazete
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İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı! 'Çarşamba'yı bekleyin'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Saraçhane' tiyatrosu 6'lı Masa'da ipleri gerdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bugün iki isme mesaj niteliğinde üst üste salvolar geldi. Öte yandan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz'dan bomba bir iddia geldi. Saymaz, "Meral Akşener, İYİ Partililierden Kılıçdaroğlu'nun bugünkü sözlerine cevap gelmemesini istedi ve 'Çarşamba'yı bekleyin' talimatı verdi" diye konuştu.

İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı! 'Çarşamba'yı bekleyin'
Ekleme: 19.12.2022 - 23:57 Güncelleme: 20.12.2022 - 00:10 / Editör: Ozge Selin
İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı! 'Çarşamba'yı bekleyin'
Mahkeme tarafından verilen Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı kararının ardından İYİ Parti ve CHP arasında gerginlik büyüdü. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki gerilim de yükseldi.

AKŞENER HAREKETE GEÇTİ

Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamalarla her iki isme de mesaj niteliğinde ifadeler kullandı. Öte yandan Meral Akşener'in bu açıklamaların ardından harekete geçtiği öğrenildi.

İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı! 'Çarşamba'yı bekleyin'

BELEDİYE BAŞKANLARI İHTİMAL OLMAKTAN ÇIKTI MI?

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, bir canlı yayın programında bomba bir iddiayı gündeme getirdi. 'İki Belediye Başkanı da artık ihtimal olmaktan çıktı. Eğer Altılı Masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nda uzlaşmazsa, Meral Akşener'in kendini gündeme getireceğini düşünüyorum.' diyen İsmail Saymaz çarşamba gününe dikkat çekti.

İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı! 'Çarşamba'yı bekleyin'

AKŞENER'DEN ÇARŞAMBA GÜNÜ TALİMATI

Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına kendi partisinden herhangi bir cevap gelmemesi için talimat verdiğini söyledi. Saymaz, Akşener'in partililerden Çarşamba gününü beklemesini istediğini belirtti.

Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu'nu yarınki grup toplantısına davet etti.
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İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı! 'Çarşamba'yı bekleyin'
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