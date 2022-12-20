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İslam'ı, Hz. Muhammed'i ve hafızlık öğrencilerini hedef alan Uğur Kutay ve Fatih Ergin'e Diyanet'ten suç duyurusu

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, İslam’a ve Hz. Muhammed’e hakaret eden Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay ve hafızlık öğrencilerine ‘asalak’ diyen Yeniçağ Haber Müdürü Fatih Ergin hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıkladı.

Ekleme: 20.12.2022 - 13:15 Güncelleme: 20.12.2022 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
İslam'ı, Hz. Muhammed'i ve hafızlık öğrencilerini hedef alan Uğur Kutay ve Fatih Ergin'e Diyanet'ten suç duyurusu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve hafızlara edilen hakaretlerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İddialara göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Kutay, müfredat dışına çıkarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaret etti. Ayrıca, bir gazetenin haber müdürü ise hafızlık öğrencilerine hakaretvari sözlerde bulundu.

İslam'ı, Hz. Muhammed'i ve hafızlık öğrencilerini hedef alan Uğur Kutay ve Fatih Ergin'e Diyanet'ten suç duyurusu



Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapılan hakaretler için suç duyurusunda bulunacaklarını bildirerek, 'Bir öğretim üyesi alemlere rahmet Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, bir gazeteci ise ümmetin en şereflileri Kur'an hafızlarına hakaret etmiş. Çok yazık. Keşke anlamaya çalışsaydılar, severlerdi. Yapılan hakaretler için Başkanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Öğretim Görevlisi Uğur Kutay hakkında, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

HAFIZLIK ÖĞRENCİLERİNE 'ASALAK' DEMİŞTİ

*Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olanlar için icazet törenleri düzenleniyor. Hafız olduktan sonra yapılan törenler ise kimilerinin hedefi haline geliyor. Hedef gösterenlerden biri de İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Gazetesi'nin Haber Müdürü Fatih Ergin. Ergin, resmi Twitter hesabından hafızları hedef alan bir paylaşım yapmıştı. Ergin skandal ifadeler kullanarak 'Teknoloji çağında hafızlık asalaklık adaylığıdır' demişti.

Ergin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hafızları hedef alarak şunları söylemişti:

'Müftülükler hafızlık kursu inşaatına yardım topluyor, tarikatlar görkemli hafızlık icazet törenleri yapıyor. Hafızlık bu çağda neye yarıyor? Teknoloji çağında 'hafızlık' asalaklık adaylığıdır. O çocuk bir şey üretip geçinemez! Derdiniz sevapsa cumaları SMA'lılara para toplayın!'

Skandal ifadelerini sürdüren Ergin, sözlerine şöyle devam etmişti: 'Herkesin elinde cep telefonunun olduğu iletişim çağında hafız yetiştirmek, bir şey üretmeden toplumun sırtından geçinecek asalaklar yaratmaktır. Bu çocuklar insanlık için bir şey üretmeyecek, sadece tarikatların siyaset ve Diyanet'ten geçinme düzenini devam ettirmeye yarayacak!'

DİSİPLİNE SEVK EDİLİP DERSTEN ALINMIŞTI
*Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne dini inançlarına ve Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret edildiğini ve bundan rahatsızlık duyduklarını belirten öğrenciler 7 Aralık 2022 tarihinde şikâyet dilekçesinde iddialarını dile getirmişti. Uğur Kutay'ın başka derslerde de Hz. Peygamber'e hakaretlerini sürdürdüğü belirtilen dilekçede, Kutay'ın hadislerle de dalga geçtiği vurgulanmıştı. Ayrıca Kutay'ın şehit ailelerini ve şehadet kavramına inananları; nekrofi (cesetlere ilgi duyma) hastalığı ile bağdaştırdığı ifade edilmişti. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Umut. R. Tuzkaya ise kamuoyunda tepkiyle karşılanan olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak Kutay'ın disipline sevk edildiğini, derslerinin başka bir akademisyene aktarıldığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Uğur Kutay'ın Hz. Muhammed'e (s.a.v) ve İslam'a yönelik hakaret ettiğine yönelik şikâyet dilekçesi 09 Aralık 2022 tarihinde verilmişti. Başsavcılık, şüpheli Uğur Kutay hakkında 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama' suçundan soruşturma başlatmıştı.
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