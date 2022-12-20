İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

İstanbul'da ailesinin yanından ayrıldıktan sonra Bahçelievler'deki bir pansiyonda yaşamaya başlayan İlayda Karagöz (23), geçtiğimiz yıl 6 Ağustos'ta sevgilisi Cumali Yılmaz ve 3 arkadaşıyla eğlendikten sonra arkadaşının Şişli'deki evine gitti. Evde bulunanlarla birlikte uyuşturucu madde içen ve ardından uyumak için odaya giren genç kızın odasından bir süre sonra silah sesi yankılandı.Genç kızın kafasından vurularak öldüğünü gören arkadaşları evi terk ederken genç kızın sevgilisi Yılmaz, Karagöz'ün cansız bedeniyle birlikte polislere teslim oldu. Yılmaz, 'Pompalı tüfekle intihar etmiş. Ben uyuyordum' diyerek kendisini savundu. Gözaltına alınan genç ve kızın evdeki diğer arkadaşları, Karagöz'ün sırt çantasında taşıdığı pompalı tüfekle intihar ettiğini söyledi.Genç kızın ölümünden hemen sonra evi terk eden Bayram Halit, olaydan 3 gün sonra gözaltına alındı. Karagöz'ün gece boyu sırt çantasında pompalı tüfek olduğunu anlatan Halit, intihar ettiğini söyledi. Halit'in ifadesinin ardından diğer arkadaşlarının da ifadesi alındı. Yılmaz'ın, sevgilisinin uyuduğunu ve kendisini diğer arkadaşlarının uyandırdığına dair ifadesini arkadaşları Harun Uzun ve Ömer Tekin doğruladı. Arkadaşları, Yılmaz'ın sevgilisinin intihar ettiğini söylediğini ve bu sözlerden hemen önce silah sesi duyduklarını anlattı. İlayda'nın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cumali Yılmaz, Ömer Tekin, Harun Uzun ve Bayram Halit tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cezaevinde tutuklu bulunan Bayram Halit, savcılığa bir mektup sunarak İlayda'yı yanlışlıkla vurduğunu ileri sürdü. Halit mektubunda, olay günü uyuşturucu madde kullandığını, Cumali'nin salonda uyuduğu sırada odada bulunan İlayda'yla muhabbet etmek için odaya girdiğini anlattı. İntihar değil cinayet çıktı!Genç adam, odaya girdiğinde pompalı tüfeği bulduğunu, eline aldığı anda tüfeğin yanlışlıkla patladığını ve genç kızın çenesinden vurulduğunu gördüğünü belirtti. Mektupta, korktuğunu ve bu nedenle İlayda'nın intihar ettiğini söylediğini belirten Halit, daha önce cezaevine girdiğini yeniden girmekten korktuğu için evden kaçtığını belirtti.Savcılıkça yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, genç kızın intihar etmediğini, sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte İlayda'yı kasten öldürdüklerini ileri sürdüğü bir dava açtı. İddianamede, sevgilisiyle ayrı odada uyuyan Cumali'nin tüfek sesine rağmen uyanmadığı, arkadaşının uyandırdığı şeklindeki beyanlarının gerçekleri yansıtmadığı ifade edildi. Bayram Halit'in yanlışlıkla vurduğunu iddia ettiği İlayda'nın hedef alınarak vurulduğuna dair Adli Tıp Kurumu tarafından rapor verildiği anlatılan iddianamede, evden kaçan Harun Uzun ve Ömer Tekin'in olay sonrası odaya girmediklerini, silaha dokunmadıklarını iddia ederken ellerinde atış artıkları bulunduğu ve silahı temizleyerek evden kaçmalarının fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek genç kızı kasten öldürdükleri anlatıldı.İlayda Karagöz'ün anne ve babasının müşteki olarak yer aldığı iddianamede, tutuklu bulunan sevgili Cumali Yılmaz, arkadaşları Bayram Halit, Ömer Tekin ve Harun Uzun'un, 'Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis cezaları isteniyor. Dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.