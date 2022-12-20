İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi

Güney Amerika çölüne oyulmuş devasa figürler olan jeoglifler, 2.000 yıldan daha eskiye dayanıyor ve insanları, kedileri, yılanları, katil balinaları, kuşları ve yerli kamalidleri - lamalar, guanakolar ve alpakalar gibi hayvanları temsil ediyor.Nazca Lines araştırma programının baş arkeologu Jorge Olano, yeni tasarımların ortalama iki ila altı metre (6,56 ila 19,7 fit) uzunluğunda olduğunu söyledi. Sadece havadan görülebilen Nazca çizgilerinin amacı bir sır olarak kalıyor.Araştırmayı yürüten Yamagata Üniversitesi'nden Profesör Masato Sakai, bu ayki bulguların daha küçük olduğunu ve yerden görülebildiğini söyledi. Peru'nun zengin tarihinin ikonik kalıntıları olan figürler, başkent Lima'dan arabayla yaklaşık üç saat uzaklıktadır. Araştırmacılar, 2004'ten bu yana bölgede 190 figür keşfetmişti. Ancak bunların kapsadığı arazinin genişliği, doğal miras alanını inceleme ve koruma çabalarını karmaşıklaştırıyor. Yamagata Üniversitesi, araştırmanın, hatların korunmasına yardımcı olmak için yapay zeka tabanlı araştırmalarda kullanılacağını söyledi.Üniversitenin Peru hükümeti ile işbirliği içinde yaptığı çalışmalar, kentsel ve ekonomik gelişmelerden kaynaklanan tehditlerle karşı karşıya olan bölgenin tanımlanmasına ve korunmasına yardımcı oldu.