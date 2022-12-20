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İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi

Peru'nun Nazca ovasında ve çevresinde keşfedilen yüzden fazla yeni tasarım, bilim adamlarının ve ziyaretçilerin onlarca yıldır ilgisini çeken gizemli sanat eserleri hakkında yeni bilgilere ışık tutabilir. Yamagata Üniversitesi'nden Perulu ve Japon araştırmacılar, hava fotoğrafları ve drone'larla iki yıl süren saha araştırmalarının ardından bu ayın başlarında Peru'nun güney Pasifik kıyısındaki UNESCO Dünya Mirası alanında 168 yeni tasarımın keşfedildiğini bildirdi.

Ekleme: 20.12.2022 - 13:01 Güncelleme: 20.12.2022 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi
Güney Amerika çölüne oyulmuş devasa figürler olan jeoglifler, 2.000 yıldan daha eskiye dayanıyor ve insanları, kedileri, yılanları, katil balinaları, kuşları ve yerli kamalidleri - lamalar, guanakolar ve alpakalar gibi hayvanları temsil ediyor.

Nazca Lines araştırma programının baş arkeologu Jorge Olano, yeni tasarımların ortalama iki ila altı metre (6,56 ila 19,7 fit) uzunluğunda olduğunu söyledi. Sadece havadan görülebilen Nazca çizgilerinin amacı bir sır olarak kalıyor.

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi

Araştırmayı yürüten Yamagata Üniversitesi'nden Profesör Masato Sakai, bu ayki bulguların daha küçük olduğunu ve yerden görülebildiğini söyledi. Peru'nun zengin tarihinin ikonik kalıntıları olan figürler, başkent Lima'dan arabayla yaklaşık üç saat uzaklıktadır. Araştırmacılar, 2004'ten bu yana bölgede 190 figür keşfetmişti. Ancak bunların kapsadığı arazinin genişliği, doğal miras alanını inceleme ve koruma çabalarını karmaşıklaştırıyor. Yamagata Üniversitesi, araştırmanın, hatların korunmasına yardımcı olmak için yapay zeka tabanlı araştırmalarda kullanılacağını söyledi.

Üniversitenin Peru hükümeti ile işbirliği içinde yaptığı çalışmalar, kentsel ve ekonomik gelişmelerden kaynaklanan tehditlerle karşı karşıya olan bölgenin tanımlanmasına ve korunmasına yardımcı oldu.

İki bin yıldan eskiye dayanıyor: Yeni tasarımlar keşfedildi
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