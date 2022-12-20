Gaziantep'te bıçaklı sopalı kavga! 4 kişi yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi 16. Cadde üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.Kavga sırasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bıçaklı ve sopalı kavgaya karışan 4 şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.