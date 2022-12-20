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Gaziantep'te 47 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kaçak göçmenlere yönelik başlatılan operasyon kapsamında, 47 düzensiz göçmen ile göçmenleri yasa dışı yollarla yurda sokmaya çalışan 4 organizatör yakalandı.

Ekleme: 20.12.2022 - 10:17 Güncelleme: 20.12.2022 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan kaçak göçmenlere geçit verilmiyor.

Yurdun güven ve huzur ortamını bozacak şahıslara yönelik operasyonlar devam ederken, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni bir operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında, 16-19 Aralık 2022 tarihleri arasında Karkamış ilçesinde 2 göçmen kaçakçılığı daha durduruldu.

47 göçmen yakalandı
Adli makamların koordinesi, hudut birliği ve komando destekli özel timler tarafından yapılan operasyon neticesinde toplam 47 düzensiz göçmen ve bu göçmenleri yasadışı yollarla yurda sokmaya çalışan 4 organizatör yakalandı.

Suçta kullanılan 3 araca ise el konuldu.

Göçmenler sınır dışı edildi
Yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 47 düzensiz göçmen, tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

1 şüpheli tutuklandı
İHA'nın haberine göre, adli makamlara sevk edilen organizatörlerden 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer 3 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
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