Fondaş medya küplere bindi: Ekrem İmamoğlu'nu saksı olsun diye mi çağırdın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bugünkü parti grup toplantısına çağırdı. İmamoğlu ile birlikte salona giren Kılıçdaroğlu deyim yerindeyse adaylığını ilan eden ifadeler kullandı, "Herkes Bay Kemal'i dinlesin." dedi. İmamoğlu'nun fonladığı Oda TV'nin sahibi Gazeteci Soner Yalçın, bu gelişme sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Yalçın, "Kılıçdaroğlu, siyasi yasak getirmek istenen İmamoğlu'nu neden kürsüye davet etmedi? İstanbul'dan saksı olması için mi çağırdı?" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık geriliminde bugün yeni bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu CHP Grup Toplantısı'na davet etti. İkili toplantı öncesi görüştü, salona birlikte girdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun adaylığının önünü net şekilde kapatırken, kendi adaylığını ilan edercesine ifadeler kullandı. İmamoğlu'nun fonladığı medyada yer alan Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın, İmamoğlu'nun bu toplantıda konuşturulmamasına imalı bir tweet ile tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir paylaşım yapan Gazeteci Soner Yalçın, 'Kılıçdaroğlu, siyasi yasak getirmek istenen İmamoğlu'nu neden kürsüye davet etmedi? İstanbul'dan saksı olması için mi çağırdı?' dedi.Gazeteci Nevşin Mengü, İmamoğlu'nun bir konuşma metni hazırladığını, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kürsüye davet etmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, mahkeme kararı sonrası adaylığı öne çıkan İmamoğlu'nu kürsüye davet etmedi, herhangi bir konuşma yaptırmadı.Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilgili kararın yüksek yargıdan döneceğini, İmamoğlu'nun da görevine devam edeceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, 'Herkes Bay Kemal'i beklesin.' diyerek adaylık için sinyal verdi.